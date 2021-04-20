Белорусские школьники рассказали, как изучают китайский язык

Источник материала: ОНТ

В 33-й минской гимназии дети изучают китайским язык от мала до велика: хочешь – с первого класса, а хочешь – позже.



Пятиклассница Ксения постигает азы китайского языка лишь второй год, но делает это с огромным интересом. А потому её уровень уже выше, чем у сверстников. К тому же уроки проводят носители языка, что очень важно при изучении иностранного. Каждое занятие педагоги стараются сделать интерактивным, привлекая детей играми, стихами и песнями. Так ученикам гораздо легче запомнить новый материал.

В столичной 33-й гимназии китайский язык с удовольствием осваивают свыше 100 мальчиков и девочек. И с каждым годом количество ребят, желающих познать культуру и традиции Поднебесной империи, стремительно растёт.

Чтобы разнообразить уроки китайского языка, в гимназии часто проходят внеклассные мероприятия. Например, мини-концерты и чайные церемонии. Ведь главная задача – привить детям любовь к самому сложному языку мира и не дать этому интересу угаснуть.

Виктория Белая – гордость гимназии. Девочка не только впечатляюще танцует и поёт, но и блестяще знает китайский язык. Впрочем, на это есть свои причины. Увлекаться культурой этой удивительной страны Вика начала в 5-м классе. Усердные занятия, победы в конкурсах и на олимпиадах помогли ей дойти до престижной премии Посла КНР в Беларуси. А это, пожалуй, самая высокая награда за успехи в изучении китайского языка.

Виктория Белая, учащаяся гимназии №33 г. Минска: «Я хочу продолжать изучать китайский язык. Потому что сейчас это перспективный язык. Китай – очень интересная страна со своими особыми традициями и культурой».

Дети признаются: язык Конфуция совершенно не похож на белорусский или русский, а значит, учить его невероятно сложно. Но в то же время и очень увлекательно. А каждое, пусть даже маленькое достижение ощущается как крупная победа.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram