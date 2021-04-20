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8 видов тренировок, которые сжигают калорий больше, чем бег
Источник материала: ОНТ
«Хочешь похудеть – бегай», – с такими мыслями большинство подходят к похудению. Да, это самый бюджетный вариант сжигания калорий – для него нужны только форма и кроссовки. Но что, если вы не любите бег? Есть отличные альтернативы, которые сожгут даже больше калорий за один промежуток времени.
Итак, полчаса бега в среднем темпе (8 км/ч) для человека 70 кг сжигают примерно 288 калорий. Но есть и более эффективные жиросжигающие тренировки.
1. Прыжки со скакалкой в быстром темпе – 420 калорий
Прыжки на скакалке – очень эффективное кардио. Его очень часто используют боксёры в качестве разминки. Также во время прыжков улучшается координация движений. Причем прыгать можно как классическим способом, так и различными другими техниками.
2. Плавание – 360 калорий
Плавание – это отличная кардионагрузка, где задействованы все мышцы. Причем этот вид активности помогает укрепить мускулы без давления на тазобедренные и коленные суставы. Чем активнее вы плывёте, тем больше калорий сожжёте.
3. Езда на велосипеде – 360 калорий
Ехать нужно примерно со скоростью 22,5–25,5 км/ч. Во время езды также тренируются ягодичные, икроножные мышцы и даже пресс.
4. Степ-аэробика – 360 калорий
Аэробика – это ритмичные упражнения под музыку. Одна из самых весёлых активностей. Проходит в форме групповых занятий. Но также вы можете заниматься сами дома. Находите тренировки в интернете – и вперёд!
5. Занятия на эллиптическом тренажере – 324 калории
При правильном занятии на эллипсоиде задействуются и верхняя, и нижняя части тела. Нагружаются бицепсы, трицепсы и квадрицепсы, а также мышцы спины, груди, ягодиц и
6. Бёрпи – 300 калорий
Это достаточно сложный вид активности, но очень эффективный. При правильном выполнении сжигается 10 калорий в минуту. Как выполнять это упражнение:
7. Гандбол – 432 калории
Не только гандбол, любые командные игры с мячом – это отличный вариант для поддержания физической формы.
8. Бокс – 350 калорий.
Регулярные занятия боксом положительно повлияют на работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Такая тренировка поможет человеку стать более выносливым и в разы усилить скорость реакции.
Фото: Pixabay
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«Хочешь похудеть – бегай», – с такими мыслями большинство подходят к похудению. Да, это самый бюджетный вариант сжигания калорий – для него нужны только форма и...
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