Гороскоп на 21 апреля: Козероги уязвимы, дела Стрельцов приобретут размах, а Скорпионам пригодится интуиция

Источник материала: ОНТ

Звёзды дарят Овнам благоприятный день. Если вы готовы принимать важные решения, то делайте это сегодня. Встречи и переговоры пройдут успешно.

Тельцы могут получить ответ на вопрос, который давно беспокоил. Старайтесь не навязывать близким людям свои планы и не менять запланированные события.

Звёзды рекомендуют Близнецам не делать ничего под влиянием импульса. В профессиональной сфере демонстрируйте свои наработки и преимущества.

Раки могут посвятить день тому, в чём хорошо разбираются. Прежде чем соглашаться на новые проекты и предложения, просчитывайте возможные трудности. Это позволит вам избежать неприятностей.

В жизни Львов может появиться человек, который повлияет на ваше мировоззрение. Ваше стремление к новому поможет изучить все нюансы.

Девы, для вас комфорт дня будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к обстоятельствам, самочувствию и желаниям окружающих. Звёзды советуют проявить талант в разных видах деятельности.

Подходящий день для спортивных тренировок у Весов. Друзья добавят энтузиазма и уверенности. В работе остерегайтесь повышенного интереса к некоторым аспектам вашей личной жизни.

Скорпионам пригодится интуиция. Не делайте ничего наспех и не меняйте планы. Вы способны преодолеть препятствия, а ваша целеустремленность вдохновит окружающих.

Стрельцы, всё, что развивалось в последние недели, приобретёт больший размах. Используйте ситуацию в своих интересах. Возможно, придётся действовать решительно. Командировки, встречи и контакты с разными людьми пройдут успешно.

Козероги будут уязвимы, и не только в эмоциональных ситуациях. Творческую энергию реализуйте в общении с друзьями. Старайтесь следовать логике и остерегайтесь ссор. Перепады настроения отразятся на ваших поступках.

Звёзды советуют Водолеям проявить лояльность к коллегам и родным. Уделите им внимание и не скупитесь на похвалу. В течение дня возможны неожиданные новости. События приобретут стремительный ход.

Отличное настроение и комплименты необходимы сегодня Рыбам. Хорошее время для поездок, проявления симпатий и подарков.

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