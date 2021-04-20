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Самые стильные женщины в истории. И это не Кейт Мидлтон!
Источник материала: ОНТ
Их образы копируют, они вдохновляют нас, мы любуемся ими, их стиль актуален всегда. Кто же они? Самые стильные женщины в истории…
1. Принцесса Диана
Любой образ принцессы можно повторить сейчас и выглядеть стильно. И все это потому, что мода циклична. А Диана соблюдала все стильные тенденции своего времени. В ее гардеробе было полно пиджаков с плечами, клетки, жемчуга, голубых джинсов и розового цвета.
2. Джейн Биркин
Известный актер и режиссер Серж Генсбур готов был пойти на все ради этих ног. Она родила троих детей и все равно оставалась в прекрасной форме. И это не мешало ей носить ультра мини.
Фишкой ее образов были платья babydoll, туфли на низком каблуке, корзинки и джинсы клеш.
3. Кэролин Бессетт Кеннеди
В свое время была главной американской иконой стиля. Являясь женой Джона Кеннеди-младшего, любила «непринужденный шик». Именно так охарактеризовали ее образы, состоящие из черных брючных костюмов и огромных солнцезащитных очков.
4. Эди Седжвик
Она сочетала в себе все, чем славились 1960-е. Яркие образы, рок-н-ролл, женская наивность. Икона стиля снималась в фильмах и вызывала восторг поклонников своими образами. Эди обожала носить шубы, мини, черные колготки и большие серьги.
5. Бьянка Перес
Ее любимый цвет – белый. Она со вкусом подбирала для себя брючные костюмы, а пиджаки надевала на голое тело. На ней часто можно было увидеть шляпы и вещи из шелка.
6. Брижит Бардо
Одна из самых известных французских актрис в мире выглядела прекрасно в любых образах. Однако только одно оставалось неизменным – объемный начес, который до сих пор копируют модели для съемки в глянцевых журналах.
7. Одри Хепберн
Молодая звезда любила сочетать туфли на маленьком каблуке с шелковыми комбинациями. Главной чертой, отличающей ее образы от других, был жемчуг. Про него Одри никогда не забывала. Актриса также носила сумки Louis Vuitton, шорты с высокой талией и минималистичные платья.
8. Мэрилин Монро
Всемирно известный секс-символ Голливуда XX века. Над ее образом потрудился Макс Фактор-младший. Ее стиль узнаваем до сих пор – губы ярко-красного цвета и платиновый блонд. Мэрилин Монро обожала облегающие платья и сочетала их с меховыми шарфами. Эти образы мгновенно превращали ее в икону стиля.
9. Твигги
В 60-е все женщины мечтали быть похожей на фотомодель. Ее бездонные глаза, ярко накрашенные ресницы, хрупкое тело и короткая стрижка произвели революцию в моде того времени. Ее стиль копировали и делают это до сих пор. Твигги можно смело назвать первой супермоделью. В ее образе часто фигурировали мини-платья и огромные серьги.
10. Жаклин Кеннеди
В прошлом первая леди США сделала модными костюмы из юбки и пиджака, большие солнцезащитные очки и украшения Kenneth Jay Lane. Жаклин несомненно оставила свой след в истории моды.
По материалам сайтов
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Их образы копируют, они вдохновляют нас, мы любуемся ими, их стиль актуален всегда. Кто же они? Самые стильные женщины в истории… 1. Принцесса Диана Фото: ricci.com.ua...
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