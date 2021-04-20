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Самые стильные женщины в истории. И это не Кейт Мидлтон!

20.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые стильные женщины в истории. И это не Кейт Мидлтон!

Их образы копируют, они вдохновляют нас, мы любуемся ими, их стиль актуален всегда. Кто же они? Самые стильные женщины в истории…

 

1. Принцесса Диана


Фото: ricci.com.ua

Любой образ принцессы можно повторить сейчас и выглядеть стильно. И все это потому, что мода циклична. А Диана соблюдала все стильные тенденции своего времени. В ее гардеробе было полно пиджаков с плечами, клетки, жемчуга, голубых джинсов и розового цвета.

2. Джейн Биркин


Фото: pikabu.ru

Известный актер и режиссер Серж Генсбур готов был пойти на все ради этих ног. Она родила троих детей и все равно оставалась в прекрасной форме. И это не мешало ей носить ультра мини.

Фишкой ее образов были платья babydoll, туфли на низком каблуке, корзинки и джинсы клеш.

3. Кэролин Бессетт Кеннеди


Фото: lofficielrussia.ru

В свое время была главной американской иконой стиля. Являясь женой Джона Кеннеди-младшего, любила «непринужденный шик». Именно так охарактеризовали ее образы, состоящие из черных брючных костюмов и огромных солнцезащитных очков.

4. Эди Седжвик


Фото: wclub.ru

Она сочетала в себе все, чем славились 1960-е. Яркие образы, рок-н-ролл, женская наивность. Икона стиля снималась в фильмах и вызывала восторг поклонников своими образами. Эди обожала носить шубы, мини, черные колготки и большие серьги.

5. Бьянка Перес


Фото: zen.yandex.ru

Ее любимый цвет – белый. Она со вкусом подбирала для себя брючные костюмы, а пиджаки надевала на голое тело. На ней часто можно было увидеть шляпы и вещи из шелка.

6. Брижит Бардо


Фото: inspire-journal.ru

Одна из самых известных французских актрис в мире выглядела прекрасно в любых образах. Однако только одно оставалось неизменным – объемный начес, который до сих пор копируют модели для съемки в глянцевых журналах.

7. Одри Хепберн


Фото: 101oblik.ru

Молодая звезда любила сочетать туфли на маленьком каблуке с шелковыми комбинациями. Главной чертой, отличающей ее образы от других, был жемчуг. Про него Одри никогда не забывала. Актриса также носила сумки Louis Vuitton, шорты с высокой талией и минималистичные платья.

8. Мэрилин Монро


Фото: 101oblik.ru

Всемирно известный секс-символ Голливуда XX века. Над ее образом потрудился Макс Фактор-младший. Ее стиль узнаваем до сих пор – губы ярко-красного цвета и платиновый блонд. Мэрилин Монро обожала облегающие платья и сочетала их с меховыми шарфами. Эти образы мгновенно превращали ее в икону стиля.

9. Твигги


Фото: 101oblik.ru

В 60-е все женщины мечтали быть похожей на фотомодель. Ее бездонные глаза, ярко накрашенные ресницы, хрупкое тело и короткая стрижка произвели революцию в моде того времени. Ее стиль копировали и делают это до сих пор. Твигги можно смело назвать первой супермоделью. В ее образе часто фигурировали мини-платья и огромные серьги.

10. Жаклин Кеннеди


Фото: 101oblik.ru

В прошлом первая леди США сделала модными костюмы из юбки и пиджака, большие солнцезащитные очки и украшения Kenneth Jay Lane. Жаклин несомненно оставила свой след в истории моды.

 

По материалам сайтов peopletalk.ru, theblueprint.ru, artflash.me

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Их образы копируют, они вдохновляют нас, мы любуемся ими, их стиль актуален всегда. Кто же они? Самые стильные женщины в истории…   1. Принцесса Диана Фото: ricci.com.ua...
 
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