ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трамп рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты США в 2024 году

20.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Трамп рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп всерьез смотрит на возможность принять участие в выборах лидера страны в 2024 годусообщает телеканал Fox News.

Бывший президент США добавил, что до новых выборов еще далеко. При этом Трамп подчеркнул: по результатам последних выборов за него проголосовали свыше 75 млн американцев. Эта цифра, считает бывший президент США, говорит о высоком уровне его поддержки. 

ФОТО: realdonaldtrump / Instagram


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент США Дональд Трамп всерьез смотрит на возможность принять участие в выборах лидера страны в 2024 году, сообщает телеканал Fox News. Бывший президент США...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Немагчыма правядзеньне такога праекту». Улады не дазволілі правесьці намётавы фэст пад Шчучынам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by