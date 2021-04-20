Трамп рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты США в 2024 году

Источник материала: ОНТ

Экс-президент США Дональд Трамп всерьез смотрит на возможность принять участие в выборах лидера страны в 2024 году, сообщает телеканал Fox News.

Бывший президент США добавил, что до новых выборов еще далеко. При этом Трамп подчеркнул: по результатам последних выборов за него проголосовали свыше 75 млн американцев. Эта цифра, считает бывший президент США, говорит о высоком уровне его поддержки.

ФОТО: realdonaldtrump / Instagram





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