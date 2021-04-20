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Запретили продажу популярного печенья, которое было во многих магазинах. Что с ним не так
Источник материала: Tut.by
Госстандарт с 22 апреля запретил продавать в Беларуси известные в Беларуси крекеры Tuc со вкусами «копченые колбаски» и «сыр», а также какао MacChocolate. Это значит, что через два дня эти продукты полностью должны исчезнуть с полок в магазинах и ввозить в страну больше нельзя.
Крекеры попали в черный список Госстандарта потому, что в них нашли недопустимую пищевую добавку. При производстве продукта туда добавили консервант пиросульфит натрия или как его часто обозначают Е223. Компонент заявлен на упаковке.
Эту же добавку нашли в продукции других марок. К примеру, в сладких крекерах «Кристо-твисто» с начинкой пломбирчик или в сахарном печенье «Napoletan» — здесь Е223 не только добавили, но еще и указали на упаковке, что это разрыхлитель, хотя добавка относится к консервантам, антиокислителям.
Также в число опасных попал растворимый какао-напиток «Классический аромат» от MacChocolate. В нем Госстандарт обнаружил добавку Е950 или подсластитель ацесульфам калия. Ее посчитали недопустимой.
Чуть больше недели назад эту же добавку
Ацесульфам калия входит в состав жвачек известных торговых марок, которые лежат практически на каждой кассе в белорусских магазинах. Также его добавляют в газировку, которая продается у нас повсеместно.
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С 22 апреля эти продукты нельзя ввозить и продавать в нашей стране.
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