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От какой овсяной каши не будет пользы
Источник материала: Tut.by
Какой бывает овсянка? И любая ли полезна? «Пора уже, наконец, разобраться с самой известной кашей», — считает диетолог Марта Марудова. Она объяснила, чем различаются разные виды хлопьев и какой продукт предпочитает сама.
— Начнем с того, что овсянка может быть из хлопьев и цельнозерновая (овес).
Хлопья отличаются способами обработки зерна, что влияет на время приготовления каши и на количество полезных веществ в ней. Они бывают следующих видов:
Обратите внимание: все хлопья, вне зависимости от времени приготовления, проходят стадии, когда минимизируется вся польза цельного зерна: отшелушивание, шлифовка, расплющивание, пропарка, клейстеризация (увеличение объема) крахмала, денатурация (разрушение) белка, инактивация (потеря) ферментов и витаминов.
Поэтому овсяноблин есть можно, если хотите, но не надо его называть ЗОЖем и жаловаться, что на ПП не худеется.
Вывод
— Не вся овсянка одинакова полезна. И не всякий с виду ЗОЖ таковым является. Хлопья можно использовать в качестве панировки или вместо батона в котлетах, а каша должна быть из цельного овса.
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Какой бывает овсянка? И любая ли полезна? «Пора уже, наконец, разобраться с самой известной кашей», - считает диетолог Марта Марудова.
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