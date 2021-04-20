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От какой овсяной каши не будет пользы

20.04.2021 16:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Какой бывает овсянка? И любая ли полезна? «Пора уже, наконец, разобраться с самой известной кашей», — считает диетолог Марта Марудова. Она объяснила, чем различаются разные виды хлопьев и какой продукт предпочитает сама.


  • Марта МарудоваДиетолог-нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, ведет блог в Instagram

— Начнем с того, что овсянка может быть из хлопьев и цельнозерновая (овес).

Хлопья отличаются способами обработки зерна, что влияет на время приготовления каши и на количество полезных веществ в ней. Они бывают следующих видов:

  • экстра 1 — отшелушенное и шлифованное зерно, долго варится,
  • экстра 2 — из разрезанных полированных зерен, количество пищевых волокон и, соответственно, пользы после технологической обработки еще меньше,
  • экстра 3 — из разрезанных и расплющенных зерен, готовятся быстро,
  • геркулес — из овсяной крупы высшего сорта, проходит много стадий очистки и гидротермической обработки, а также отличается большим содержанием сорной примеси,
  • лепестковые — не требуют варки.

Фото: unsplash.com

Обратите внимание: все хлопья, вне зависимости от времени приготовления, проходят стадии, когда минимизируется вся польза цельного зерна: отшелушивание, шлифовка, расплющивание, пропарка, клейстеризация (увеличение объема) крахмала, денатурация (разрушение) белка, инактивация (потеря) ферментов и витаминов.

Поэтому овсяноблин есть можно, если хотите, но не надо его называть ЗОЖем и жаловаться, что на ПП не худеется.

Овес — вот оно! Цельное зерно со всей пользой (витамины, минералы, клетчатка и пр), рекомендованное ВОЗ для здоровья и стройности. Готовится долго: варка 30−40 минут или запаривание (залить кипятком, укутать на несколько часов кастрюлю полотенцем).

Вывод

— Не вся овсянка одинакова полезна. И не всякий с виду ЗОЖ таковым является. Хлопья можно использовать в качестве панировки или вместо батона в котлетах, а каша должна быть из цельного овса.

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Какой бывает овсянка? И любая ли полезна? «Пора уже, наконец, разобраться с самой известной кашей», - считает диетолог Марта Марудова.
 
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