Вот когда произошло крупнейшее массовое вымирание на Земле

Палеонтологи смоделировали, с какой скоростью во время пермского вымирания исчезали с лица Земли сухопутные и морские организмы. Оказалось, что в морях этот процесс происходил гораздо быстрее. Это говорит о потенциально разных причинах коллапса морских и сухопутных экосистем, пишут ученые в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences . Об этом также сообщает ТАСС .



Фото: Gina Viglietti

Пермское вымирание — наиболее массовое вымирание живых организмов на Земле: в результате исчезло 83% родов растений и животных на планете. Оно произошло примерно 252 млн лет назад, оно разделяет палеозойскую эру от мезозойской.

Последние исследования показывают, что в это время в атмосфере и океанах Земли оказалось большое количество углекислого газа и метана. Они резко изменили климат и сделали планету жаркой и засушливой. На поверхность эти выбросы вышли на территории современной Восточной Сибири, в окрестностях плато Путорана и современного Норильска.

Куратор Филдсовского музея (США) Кен Ангельчук и его коллеги заинтересовались, как именно эта катастрофа затронула сухопутные и морские организмы пермского периода. Ранее подобные исследования проводились только для обитателей Мирового океана. Они показали, что большая часть вымерших видов исчезла за 100 тыс. лет, то есть очень быстро по геологическим меркам. Историю вымирания сухопутных организмов почти не изучали из-за того, что палеонтологи нашли слишком мало окаменелостей, которые относятся к этой эпохе.

Чтобы заполнить этот пробел, Ангельчук и его коллеги исследовали останки четвероногих сухопутных животных, которых нашли на территории ЮАР, в отложениях конца пермского периода. Среди них, например, листрозавры — травоядные звероящеры, которые доминировали на Земле сразу после того, как пермское вымирание закончилось.

Ученые считают, что у листрозавров была особая комбинация эволюционных приспособлений, благодаря которой они быстро заполняли экологические ниши, которые освободились в результате вымирания других видов. Ангельчук и его коллеги воспользовались этим, чтобы оценить, как быстро проходило вымирание на суше и какие экосистемы оно в целом затронуло.

Для этого палеонтологи выяснили, как изменялось соотношение костей листрозавров в каждом слое изученных отложений времен пермского вымирания. Оказалось, что количество окаменелостей этих звероящеров на протяжении более чем миллиона лет относительно медленно росло.

То есть сухопутные экосистемы пустели в десятки раз медленнее морских. Ученые пока не могут объяснить этого. Они предполагают, что быстрое вымирание морской флоры и фауны может быть связано с растворением больших количеств СО2 и других вулканических газов в воде.

Ангельчук и его коллеги надеются, что благодаря дальнейшему изучению следов пермского вымирания на суше это явление можно будет объяснить лучше. Благодаря этому ученые смогут понять, каким современным экосистемам Земли — морским или сухопутным — вымирание угрожает в большей степени.