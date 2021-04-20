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Рубль резко подешевел на фоне заявления биржи об ограничениях на валютном рынке
Источник материала: UDF
Фото: Олег Яковлев / РБК
Курс доллара, утром падавший ниже 76 рублей, к 15.33 мск подскочил до 77,04 рубля.
Евро с 91,66 рубля в начале сессии поднимался до 92,7375 рубля.
Покупки валюты, вздернувшие курсы, начались около 15.00 мск в отсутствие каких-либо значимых новостей, а затем движение наверх ускорилось после 15.14 мск, когда МосБиржа опубликовала заявление по валютному рынку.
Не приводя подробностей и не сообщая о причинах, биржа предупредила, что время вечернего клиринга валютной сессии будет изменено и объявлено позднее, а кроме того - «временно недоступны операции ввода и вывода денежных средств».
К 15.54 мск доллар и евро сдали небольшую часть роста. Сделки с расчетом завтра заключаются по 76,85 рубля за доллар (+0,66%) и 92,5025 рубля за евро (+0,64%).
«При подготовке к клирингу на валютном рынке система мониторинга выдала предупреждение, это потребовало дополнительных проверок и переноса старта клиринговой сессии», - пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе биржи.
Обычно клиринговая сессия на валютном рынке начинается в 15:15. Сегодня она стартовала в 15:44, следует из сообщения биржи. Торги на валютном рынке продолжаются в обычном режиме.
На российские активы продолжает оказывать давление ситуация вокруг Украины, «дополнительный негатив в ближайшие дни будет связан с внутренней политической повесткой», пишут аналитики банка «Санкт-Петербург».
«Санкционная премия в рубле и ставках сохранится в ближайшее время, но при отсутствии геополитической эскалации мы ожидаем возобновление движения в сторону 75 рублей за доллар», - отмечают в банке.
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Курс доллара, утром падавший ниже 76 рублей, к 15.33 мск подскочил до 77,04 рубля.
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