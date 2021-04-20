Источник материала: UDF



Фото: Олег Яковлев / РБК

«При подготовке к клирингу на валютном рынке система мониторинга выдала предупреждение, это потребовало дополнительных проверок и переноса старта клиринговой сессии», - пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе биржи.

«Санкционная премия в рубле и ставках сохранится в ближайшее время, но при отсутствии геополитической эскалации мы ожидаем возобновление движения в сторону 75 рублей за доллар», - отмечают в банке.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубль резко подешевел на фоне заявления биржи об ограничениях на валютном рынке Курс доллара, утром падавший ниже 76 рублей, к 15.33 мск подскочил до 77,04 рубля.