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Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Все общение с детьми через суд, старший без судов не хотят тебя больше знать, – обратилась жена к сбежавшему к актрисе муженьку. – Органы опеки не дадут тебе общаться с Акимом (с сыном – Прим. ред.) ради его психологического здоровья. Собран материал о твое разгульной жизни».

«Андрей не соображает, что творит, ты поломаешь ему жизнь, – заклинает супруга брошенная жена. – Хочешь забрать его к себе? Забирай, поживи с ним он же наркоман и овощ».

«Да, тема ВНЖ и ПМЖ красной нитью легла в этой истории, – кричит она. – Света знала про наши отношения и сама попросила не подавать на развод, потому что выжидала 6 лет проживания в Европе, чтоб получить ПМЖ. ПМЖ получить она собирается по программе воссоединения с семьей, благодаря компании, которую учредил и открыл Рома. Так что ее желание остаться в Европе напрямую зависело от Романа, и он пошел ей навстречу».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Наркоман и овощ!»: жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой Актриса регулярно делится со своими поклонниками идиллическими фотографиями.

На своей странице в социальной сети Инстаграмрегулярно делится со своими поклонниками идиллическими фотографиями и рассказами про нового любовника. И костюмы-то они спортивные вместе рекламируют, и в машине катаются. Такая благодать!А брошенная Романом жена шлет голубкам проклятия и угрозы. Анастасия опубликовала «избранные места из переписки».Жена призывает мужа одуматься, чтобы не ломать жизнь еще одному сыну, который, по ее уверению, наркоман и овощ».Больше всего жену любовника Макеевой тревожит история с документами – из-за сбежавшего к актрисе ушлого мужа семья может лишиться вида на жительства в Европе и документов о ПМЖ. Но разлучница Макеева негодует.Но, наверное, Макеевой стоит вспомнить народную мудрость, согласно которой на чужом несчастье своего счастья не построишь...