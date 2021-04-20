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Мингорсуд оставил без изменения приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич

20.04.2021 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минский городской суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры на приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич и оставил его без изменения, сообщил портал.

Мингорсуд оставил без изменения приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич

19 мая журналистка должна выйти на свободу.

2 марта суд Московского района Минска приговорил Борисевич к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 2900 рублей. Судья Светлана Бондаренко признала ее виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (ч. 3 ст. 178, ч. 5 ст. 16 УК). Проходившего с ней по одному делу анестезиолога-реаниматолога столичной больницы скорой помощи Артема Сорокина судили за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Его приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 1450 рублей.

12 марта стало известно, что прокуратура Минска опротестовала в апелляционном порядке приговор Борисевич «ввиду мягкости назначенного наказания». В тот же день защита Борисевич подала апелляционную жалобу на решение суда Московского района Минска. Обе жалобы Мингорсуд рассматривал в рамках одного судебного заседания.

Мингорсуд оставил без изменения приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич

Мингорсуд оставил без изменения приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич
Главный редактор TUT.by Марина Золотова
Мингорсуд оставил без изменения приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич
Адвокат Михаил Боднарчук

Журналистка Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин были задержаны 19 ноября прошлого года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале TUT.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя.

Бондаренко умер после инцидента на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова), который произошел вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, украшавшие двор. Молодого человека избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной протестных акций по всей стране.

Родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину претензий в связи с публикацией.

После задержания врача и журналистки в Беларуси прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Правозащитники признали Борисевич и Сорокина политзаключенными.

 

Фото Ольги Шукайло

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Минский городской суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры на приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич и оставил его без изменения, сообщил портал.
 
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