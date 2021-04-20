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Могилевчанин приговорен к двум годам ограничения свободы за оскорбление гаишника

20.04.2021 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Ленинского района Могилева 20 апреля вынесен приговор местному жителю Константину Шавневу, обвиненному в оскорблении сотрудника ГАИ.

 

Могилевчанин приговорен к двум годам ограничения свободы за оскорбление гаишника

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитный телеграм-канал MAYDAY, Шавнева признали виновным в том, что в сентябре 2020 года он оставил оскорбительный комментарий в отношении сотрудника ГАИ Александра Киркалова в группе «Народный репортер» социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что ранее за похожее оскорбление Киркалова к уголовной ответственности привлекли другого могилевчанина — Игоря Митенкова.

Шавнев свою вину признал и просил назначить ему наказание, не связанное с ограничением свободы.

Судья Елена Литвина приговорила мужчину к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Также он обязан будет компенсировать Киркалову моральный вред — 700 рублей, из которых 600 Шавнев уже выплатил.

 
Теги: Могилев
 
 
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В суде Ленинского района Могилева 20 апреля вынесен приговор местному жителю Константину Шавневу, обвиненному в оскорблении сотрудника ГАИ.  
 
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