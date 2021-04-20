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Могилевчанин приговорен к двум годам ограничения свободы за оскорбление гаишника
Источник материала: Навiны
В суде Ленинского района Могилева 20 апреля вынесен приговор местному жителю Константину Шавневу, обвиненному в оскорблении сотрудника ГАИ.
Как сообщает
Отмечается, что ранее за похожее оскорбление Киркалова к уголовной ответственности привлекли другого могилевчанина — Игоря Митенкова.
Шавнев свою вину признал и просил назначить ему наказание, не связанное с ограничением свободы.
Судья Елена Литвина приговорила мужчину к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Также он обязан будет компенсировать Киркалову моральный вред — 700 рублей, из которых 600 Шавнев уже выплатил.
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В суде Ленинского района Могилева 20 апреля вынесен приговор местному жителю Константину Шавневу, обвиненному в оскорблении сотрудника ГАИ.
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