Инвалид смог отменить штраф ГАИ за парковку только после вмешательства прокуратуры

Источник материала: Onliner

Житель Дзержинского района, инвалид I группы, обратился в прокуратуру с просьбой отменить постановление ГАИ. Утверждалось, за нарушение правил стоянки у магазина ему дали штраф в 5 базовых (145 рублей). Водитель посчитал наказание чрезмерно суровым, поскольку правонарушение не причинило никакого вреда. Только после этого обращения штраф отменили.

«Из обращения следовало, что он со своей супругой в январе этого года подъехал на машине к магазину в Дзержинске, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — Дорожный знак „Остановка запрещена“ мужчина не заметил, так как тот был сильно запорошен снегом, а парковочные места загромождены глыбами снега и льда, что затрудняло въезд и выезд. Поэтому водитель припарковал авто на обочине вдоль проезжей части дороги, не создавая при этом препятствий для других машин и условий для ДТП. Машина находилась в не отведенном для стоянки месте не более 10 минут».

Во время проверки законности привлечения автомобилиста к ответственности прокуратура установила: «При рассмотрении дела не были исследованы в полном объеме все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в административном процессе. Например, не были учтены состояние здоровья водителя, признание им вины и чистосердечное раскаяние».

В итоге прокурор отменил постановление инспектора и направил материалы для подготовки дела к новому рассмотрению. Впоследствии, как сообщают в Генпрокуратуре, начальник Дзержинской ГАИ признал правонарушение малозначительным и освободил водителя от ответственности.

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