Honor представит новые флагманы с таинственным кольцом в мае

Источник материала: Onliner

В сети появился тизер грядущего анонса новых флагманских смартфонов Honor. На изображении заметны общие очертания основного фотомодуля Honor 50 и обозначена дата презентации: май. Тизер к настоящему моменту не был опубликован официально. Также в распоряжении GSMArena оказалось схематическое изображение Honor 50 с характерным фотомодулем.





Как следует из схемы, в верхней «шайбе» скрывается одна камера, в нижней — две, видна небольшая LED-вспышка между основными компонентами. Интерес вызывает и дополнительный элемент в виде кольца: вероятно, он крепится на магнитах к одному из объективов. Пока можно лишь строить догадки, что это: фильтры, например, или дополнительная линза.

Кроме того, остается вопрос, получит ли линейка Honor 50 сервисы Google: ранее дорожки Huawei и Honor разошлись, и теперь отпочковавшийся бренд может претендовать на возвращение GMS.



