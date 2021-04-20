«Белнефтехим» о санкциях: «Неправомерный, безосновательный и бесперспективный шаг»

Источник материала: Onliner

В понедельник стало известно, что США возобновили санкции в отношении девяти белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Среди них «Белнефтехим», «Нафтан», «Гродно Азот», «Белшина». А сегодня свое отношение к санкциям выразил концерн «Белнефтехим». Там беспокоятся, что санкции могут ударить по обычным работникам и их семьям.

«Этот недружественный шаг американской администрации рассматривается как абсолютно неправомерный, безосновательный и бесперспективный. К сожалению, приходится констатировать, что санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько их трудовым коллективам, простым работникам и их семьям, — пояснили в концерне. — В равной степени удар санкций ориентирован и на бюджет страны, за счет которого обеспечиваются интересы простых людей и слабозащищенных слоев населения, включая жизненно важные социальные задачи и проекты в Беларуси. В связи с этим на предприятиях отрасли осознают, что даже в этих условиях отсутствуют причины отказаться от решения задач по защите своих рабочих коллективов, сохранению производства и максимальному обеспечению внутреннего рынка и потребителей всей необходимой продукцией и сырьем».

Напомним, ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь введут их, если Беларусь не освободит всех политзаключенных. В ответ на это власти Беларуси сказали, что в стране нет политзаключенных.

Санкции должны начать действовать через 45 дней. О том, как они могут повлиять на экономику Беларуси, читайте здесь (если вкратце, то все будет зависеть от механизма санкций, они могут быть очень болезненными).