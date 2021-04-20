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«Ранетки» поколения YouTube. Говорим про группу «Кис-Кис», Моргенштерна и подтяжки Пугачевой
Источник материала: Onliner
Если вы не слышали про группу «Кис-Кис» и не видели, как Скриптонит дарит розы Пугачевой, то вам сюда. Мы решили разбавить современную рафинированную критику старым добрым первобытным духом и запускаем подкаст о музыке «Злобный критик». Каждую неделю Саша Чернухо и Саша Маниту будут резать правду-матку и бурчать про новые альбомы богатых и знаменитых. Сегодня препарируем новый релиз группы «Кис-Кис» «Клетка».
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Если вы не слышали про группу «Кис-Кис» и не видели, как Скриптонит дарит розы Пугачевой, то вам сюда. Мы решили разбавить современную рафинированную критику старым...
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