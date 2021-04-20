«Ранетки» поколения YouTube. Говорим про группу «Кис-Кис», Моргенштерна и подтяжки Пугачевой

Источник материала: Onliner

Если вы не слышали про группу «Кис-Кис» и не видели, как Скриптонит дарит розы Пугачевой, то вам сюда. Мы решили разбавить современную рафинированную критику старым добрым первобытным духом и запускаем подкаст о музыке «Злобный критик». Каждую неделю Саша Чернухо и Саша Маниту будут резать правду-матку и бурчать про новые альбомы богатых и знаменитых. Сегодня препарируем новый релиз группы «Кис-Кис» «Клетка».

Тизер

Пятилетняя дочь и двухлетняя «домашняя химия»: обсуждаем новые подробности бандитской жизни Тимы Белорусских. Как мальчик-баблгам за месяц превратился в самого опасного гангстера на районе?

Моргенштерна хотят отправить в армию (или в тюрьму) за пропаганду наркотиков в несуществующем клипе. Фантазируем на тему «Алишер Тагирович на плацу».

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Обсуждаем новый релиз группы «Кис-кис» «Клетка». Надежда русского поп-панка или «Ранетки» поколения YouTube?

Станет ли поп-панк новым русским рэпом? И можно ли петь беззаботные песенки под три аккорда, когда тебе за 40?