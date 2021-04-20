ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Ранетки» поколения YouTube. Говорим про группу «Кис-Кис», Моргенштерна и подтяжки Пугачевой

20.04.2021 17:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Если вы не слышали про группу «Кис-Кис» и не видели, как Скриптонит дарит розы Пугачевой, то вам сюда. Мы решили разбавить современную рафинированную критику старым добрым первобытным духом и запускаем подкаст о музыке «Злобный критик». Каждую неделю Саша Чернухо и Саша Маниту будут резать правду-матку и бурчать про новые альбомы богатых и знаменитых. Сегодня препарируем новый релиз группы «Кис-Кис» «Клетка».

Тизер

  • Пятилетняя дочь и двухлетняя «домашняя химия»: обсуждаем новые подробности бандитской жизни Тимы Белорусских. Как мальчик-баблгам за месяц превратился в самого опасного гангстера на районе?
  • Моргенштерна хотят отправить в армию (или в тюрьму) за пропаганду наркотиков в несуществующем клипе. Фантазируем на тему «Алишер Тагирович на плацу».
  • День рождения Аллы Пугачевой. Почему Борисовна все еще топ и почему ей дарит огромные букеты даже Скриптонит.
  • Обсуждаем новый релиз группы «Кис-кис» «Клетка». Надежда русского поп-панка или «Ранетки» поколения YouTube?
  • Станет ли поп-панк новым русским рэпом? И можно ли петь беззаботные песенки под три аккорда, когда тебе за 40?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы не слышали про группу «Кис-Кис» и не видели, как Скриптонит дарит розы Пугачевой, то вам сюда. Мы решили разбавить современную рафинированную критику старым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Очаровательные знаки Зодиака, которые обожают заводить новых друзей, назвали астрологи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by