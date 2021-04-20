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Мнение: «Без Украины Беларусь для России — это проблема»

20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По мнению управленца, Кремль не готов к аннексии Беларуси, однако на повестке снова встал вопрос территории Украины.

Мнение: «Без Украины Беларусь для России — это проблема»

Фото Alexei Druzhinin/kremlin/Agence France-Presse/Getty Images

— На самом деле Беларусь России не нужна, если она не планирует в ближайшее время, кроме Беларуси, заполучить всю Восточную Европу. Без Восточной Европы Беларусь для России — это проблема. С Восточной Европой — это геополитический успех, — заявил на Примусе управляющий компании «Appservice» Валерий Семилетов. — Кремлю точно не нужен в Беларуси вариант присоединения силового характера и с большим явным недовольством народа. Если им и нужен вариант инкорпорации в том или ином виде, то только чтобы их встречали с цветами.

Давайте предположим, что сделано заявление о присоединении Беларуси к России — с цветами встречать будут? Нет!

Последний год поддержка России у белорусов очень сильно падала, и, чем дальше затягивается время, тем устойчивость текущей власти в Беларуси все больше ассоциируется с поддержкой из Кремля. И тень этого негативного отношения падает на Кремль.

Но поскольку мы видим и рост напряженности на российско-украинской границе, это вполне может означать, что со стороны Кремля все-таки стоит задача зайти в Восточную Европу, — отметил аналитик. 

Он полагает, что Украина в контексте реализации Российской Федерацией территориальных амбиций гораздо важнее Беларуси. При этом судьба Украины во многом будет зависеть и от позиции США и Запада. 

— Вопрос очередности здесь вряд ли стоит. Скорее всего, для России Украина важнее, чем Беларусь. И с точки зрения  стратегического партнера, и как территория, и даже репутационно. Беларусь они и так уже давным-давно видят как свою. Но без Украины Беларусь для России — это проблема.

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По мнению управленца, Кремль не готов к аннексии Беларуси, однако на повестке снова встал вопрос территории Украины.
 
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