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Белорусское Полесье: разлившуюся Припять сняли с высоты - видео
20.04.2021 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По сообщениям Белгидромета, на большинстве рек в Беларуси в начале апреля вода находилась в пойме. Опасный уровень сохранялся только на участке Припяти и притоке Сожа - реки Проня.
Ранее синоптики
В Белгидромете отмечали, что за последние годы самое опасное половодье было отмечено восемь лет назад – в 2013 году. Той зимой выпало большое количество осадков, включая циклон "Хавьер".
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Река Припять разлилась в белорусском Полесье. На кадрах видео, снятых с дрона 19 апреля, в окрестностях деревни Погост Гомельской области, вода затопила поля,...
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