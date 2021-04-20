Белорусское Полесье: разлившуюся Припять сняли с высоты - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По сообщениям Белгидромета, на большинстве рек в Беларуси в начале апреля вода находилась в пойме. Опасный уровень сохранялся только на участке Припяти и притоке Сожа - реки Проня.

Ранее синоптики сообщали Sputnik , что весенние процессы в этом году начались в последние недели февраля, и мартовская погода способствовала тому, что паводковую ситуацию можно было назвать мягкой.

В Белгидромете отмечали, что за последние годы самое опасное половодье было отмечено восемь лет назад – в 2013 году. Той зимой выпало большое количество осадков, включая циклон "Хавьер".

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