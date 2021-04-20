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Шапко: что вызывает споры в реформе Конституции и как воспитать патриотизм

20.04.2021 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В частности, гость Sputnik рассказывает о том, как много диалоговых площадок создано в Беларуси по обсуждению обновлений в основной закон страны и можно ли говорить о достижении согласия в этих дискуссиях по каким-либо пунктам. 

© Sputnik Вячеслав Шарапов
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"По всей Беларуси они (диалоговые площадки) проходят в разных видах, и молодежные, абсолютно разные. По поводу достижения целей – смотря какие цели ставятся… Если достижение того самого общего объединения и согласия, здесь мне кажется, на сегодняшний день это утопично, потому что ни с той, ни с другой стороны не озвучиваются камни преткновения", ― говорит Шапко.

По мнению спикера, сейчас уже сложно сказать, сколько сторон в белорусском общественно-политическом конфликте. Нет конкретной консолидации в протестном движении, там отсутствуют лидеры, соответственно, нет какого-то конкретного мнения и требований, предъявляемых к поправкам к конституции. "Нет вообще ничего, но есть главное, за счет чего все это держится, ― эмоциональный фон", отмечает Шапко.

"Давным-давно там (в протестном движении) нет ничего интеллектуального, там все только эмоциональное, а общаться на диалоговых площадках с людьми, которые руководствуются только эмоциями, просто невозможно, это процесс тупиковый", ― отмечает Шапко.

Какими методами и проектами возможно достичь согласия в белорусском обществе, чего не хватает современным идеологам в работе с молодежью и воспитании патриотизма ― смотрите в полной версии беседы в студии радио Sputnik.

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