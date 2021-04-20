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Сколько стоят и как выглядят дачи возле станций электричек в направлении из Минска на Столбцы

20.04.2021 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дачный сезон уже начался. Для тех же, кто еще только подбирает варианты летних домиков и приценивается, мы сделали подборку дач возле остановок электричек. Вот варианты для тех, у кого нет машины и кто ищет дачу в направлении движения электропоездов из Минска на Столбцы. В нашей подборке — дома с электричеством и 100% готовности.

Самая дешевая дача

Самая дешевая дача в этом направлении стоит 12 тысяч долларов. Расположена в СТ «Василек» в Дзержинском районе, возле станции «Пятигорье».


Участок — десять соток. Здесь построена баня, вырыт колодец, установлена теплица и высажены плодовые деревья.



Дом — деревянный, крыша — шифер. Общая площадь — 35,3 кв. м. В доме есть электричество и сезонная вода. Туалет — на улице, отопление — печное.


Самая дорогая

Самая дорогая дача в направлении из Минска на Столбцы находится в СТ «Буда» Дзержинского района, возле станции «Фаниполь». За дачу просят 70 тысяч долларов.


Площадь участка — 8,4 сотки. Здесь построена баня, разбит огород, высажены плодовые деревья, обустроен газон.



Общая площадь дома — 156,8 кв. м. Построен из газосиликатного блока, крыша — из металлочерепицы. В доме есть электричество, газ, вода из центрального водопровода, местная канализация. Здесь возможно круглогодичное проживание. Продается дом под чистовую отделку.



Ближайшая к Минску

Ближе всех в рассматриваемом направлении дача находится в СТ «Птичь» Минского района, возле станции Птичь. Стоит она 22 тысячи долларов.


Площадь участка — 5,48 сотки. Здесь две большие теплицы, плодовые деревья, малиновые кусты, молодой виноградник. Рядом с дачей — хвойный лес, недалеко — водохранилище Птичь, а также карповое хозяйство, где можно порыбачить.


Общая площадь дома — 80,2 кв. м. Построен из дерева, обложен кирпичом, крыша шиферная. В доме есть электричество, печное отопление, сезонная вода (на участке). Туалет — на улице.



Наиболее удаленная от Минска

Если ехать на электричке в направлении из Минска на Столбцы, то дальше всех от столицы расположена дача в СТ «Березовка» Дзержинского района, возле станции Клыповщина. Стоимость дачи — 19 990 долларов.


Площадь участка — 10 соток. На территории есть хозпостройки, теплица, плодоносящий сад. В объявлении написано, что «некоторые соседи рядом живут на постоянной основе, дороги зимой чистятся, можно жить и ездить на работу в Минск». Возле станции — круглогодичный магазин.


Общая площадь дома — 71,2 кв. м. Построен из белого кирпича, крыша — шиферная. Есть электричество, сезонная вода (на участке), печное отопление. Туалет на улице.



 
Теги: Минск
 
 
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