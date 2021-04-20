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Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно

20.04.2021 17:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно
Фото: instagram.com/ anna_zavorotnyuk
Дочь артистки Анна вновь высказала свое отношение к вопросам о здоровье тяжелобольной Анастасии Заворотнюк.

25-летняя Анна Заворотнюк активно ведет свой микроблог в Инстаграм. В своем аккаунте девушка, удивительно похожая на знаменитую мать, постоянно получает от подписчиков вопросы о здоровье родительницы. Обычно она старается не комментировать эту тему, но накануне ее спросили о том, как она относится к повышенному вниманию аудитории по отношению к Анастасии Заворотнюк, и Анна решила объясниться.

Она рассказала, что раскрывать эту тему ей «безумно больно и сложно». К тому же, вопросы бывают разные. Многие люди действительно беспокоятся и искренне желают больной актрисе здоровья, другие же просто хотят сплетен. Ко второй категории Анна научилась никак не относиться, но понимает, что такие люди всегда есть. Девушка добавила, что не хочет «сотрясать воздух», говоря о состоянии матери.

Напомним, что 3 апреля артистке исполнилось 50 лет. В честь этого события дочь звезды опубликовала архивное фото знаменитой няни и призвала поклонников коллективно молиться за ее самую лучшую маму на свете.

Уже несколько лет знаменитость борется с раком головного мозга. Ее семья предпочитает не обсуждать тему болезни и никогда не показывает фото больной артистки. Однако фанаты продолжают активно интересоваться ее здоровьем и надеются, что Анастасия Заворотнюк еще оправится от страшного недуга.
 
 
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25-летняя Анна Заворотнюк активно ведет свой микроблог в Инстаграм.
 
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