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Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

«Какой короткий путь от восхищения к раздражению. А не упразднить ли мне мозг?! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала певица.

«Первое фото– смело и дерзко», «На фото сплошные арт-объекты», «Еще одна, будь милая собой, не подражай школоте... Ты милая и без того классная», «Перезагорали кажется, кожа спеклась и съежилась», «А что вы хотели? Она уже не девочка», – написали в комментариях.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Спеклась и съежилась»: морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз В личном блоге артистка поделилась несколькими снимками, которые она сделала во время прогулки.

В личном блоге артистка поделилась несколькими снимками, которые она сделала во время прогулки. Судя по всему, знаменитость находится в другой стране – на фоне заметны океан, пляж и зеленые растения.На одном из снимковпоказала необычную конструкцию, которая завладела ее вниманием на несколько минут. Оказывается, издалека артистка приняла сломанный зонт за арт-объект. По словам знаменитости, ее мозг успел подумать шесть разных мыслей при виде странного сооружения.Впрочем, поклонники артистки в первую очередь обратили внимание на селфи. Подписчики поставили Анжелике Варум неутешительный диагноз: она перезагорала. Из-за этого, уверены пользователи Сети, кожа на лице знаменитости съежилась и спеклась, а морщины стали более заметны. Впрочем, большинство все же отметило живой ум артистки и естественную красоту.