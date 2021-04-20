Минчанин получил два года «домашней химии» за слово «дрыщ» в адрес милиционера

Суд Центрального района Минска 20 апреля приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение 30-летнего Дмитрия Чехуту.





Судья Виктория Шабуня признала его виновным в оскорблении представителя власти (статья 369 Уголовного кодекса). Также суд обязал взыскать с обвиняемого 1 тыс. рублей морального вреда в пользу потерпевшего.

Чехуту обвинили в том, что он разместил в телеграм-канале под коллажем с изображением сотрудника МВД Владислава Шукайло текст с надписью «Позывной дрыщ».

Правозащитники отмечают, что в декабре 2020 года эксперт Юлия Попко признала слово «дрыщ» ненормативным в случае, когда «оценивается личность». При этом она отметила, что проводила оценку с учетом орфографической ошибки: правильный вариант написания слова — «дрищ». Согласно экспертизе, в слове «дрыщ» имеется негативная оценка Шукайло.

Ее экспертизу подтвердил представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Дмитрий Клюев.

Чехута признал вину. Он допустил, что комментарий мог оскорбить, однако отметил, что на тот момент не понимал, что потерпевший является сотрудником внутренних дел. Он не читал комментарии к фотографии, а мог только предполагать, что это лицо могло быть сотрудником ОМОН, так как в телеграм-канале размещались их данные.

Чехута отметил, что человек на фотографии был худой, именно поэтому он так и написал, но воспринимает комментарий как шуточный: он относился ко всей группе людей, которых разместили на коллаже.

Обвинитель Артем Цветков заявил, что комментарий «опозорил честь и достоинство как конкретно Шукайло, так и сотрудников внутренних дел в целом». Как отягчающее обстоятельство прокурор попросил признать совершение преступления «по мотивам политической и идеологической вражды и наказать Чехуту двумя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение».

В свою очередь адвокат подчеркнул, что обвиняемый не думал оскорбить потерпевшего, поэтому защита не согласна, что преступление было совершено по мотивам политической и идеологической вражды. Защитник просил наказать подзащитного исправительными работами.

В последнем слове Чехута подчеркнул, что осознал свой поступок, и принес извинения потерпевшему.