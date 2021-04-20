Белорусские парламентарии: попытка госпереворота — теракт и преступление против всей страны

Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания «с глубоким негодованием» восприняли информацию о «попытке государственного переворота в Республике Беларусь, сопряженного с физическим устранением первых лиц государства и их близких родственников».



Здание Палаты представителей. Фото: house.gov.by.

Подготовку таких действий «нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь», говорится в совместном заявлении парламентариев, текст которого опубликован на сайте Палаты представителей.

Предпосылкой этого «преступного умысла» стало «неуклонное разрушение основ и традиционных принципов международного права», считают в парламенте. По мнению авторов заявления, на протяжении нескольких десятилетий «ряд государств вмешивается во внутренние дела других стран, прикрываясь искаженными представлениями о защите свобод и демократических ценностей».

«В повседневную практику введено использование санкций и иных мер экономического давления, — считают депутаты ПП НС и члены СР НС. — Широкое распространение получила организация цветных революций для свержения законно избранных органов власти в суверенных государствах. Везде такие действия вели к разрушению, уничтожению национальных традиций и государственности, обнищанию и гибели людей».

«Сегодня мы становимся свидетелями деградации этих методов до уровня преступных подрывных операций, заговоров, прямо нацеленных на разжигание вражды и убийства», — заявляют авторы.

Они «осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти и призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку в Беларуси».

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. «Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал Лукашенко во время подхода к пулу своих журналистов на субботнике.

«Мы их захватили в Москве, они побоялись [приехать в Минск]. Из США прилетели — агентура. Фамилия его — какой-то Зенкович (адвокат Юрий Зенкович. — БелаПАН.). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот — Федута (политтехнолог, первый пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута. — БелаПАН.). Потом стали шире смотреть: Костусев (председатель Партии БНФ Григорий Костусев. — БелаПАН.)появился там», — сказал Лукашенко.

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ 18 апреля, что задержанным по делу о вооруженном мятеже и покушении на Александра Лукашенко и его семью грозит до 12 лет лишения свободы.

По утверждению Бычека, задержанные по делу сотрудничают со следствием, дают признательные показания. КГБ подготовил «запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела».