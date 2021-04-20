«Только славянам, без домашних животных, некурящим». Показываем, какое жилье в Минске можно арендовать дешевле $350 по курсу

Источник материала: Onliner

В XVI веке Шекспир задавался вопросом: «Быть или не быть?» В XXI веке белорусы терзаются сомнениями иного толка: $350 в месяц за двушку — это много или мало? Конечно, все зависит от того, программист вы или учитель информатики в школе. Но и тот, и другой, скорее всего, сойдутся во мнении, что предложения на рынке не всегда соответствуют своей цене. Мы решили посмотреть, какие двухкомнатные квартиры можно снять в Минске на эти самые $350 по курсу. Для этого воспользовались сервисом Onliner «Дома и квартиры» .

Любоваться котельной и сквером за $290 по курсу

За эту сумму сдается двушка с приставкой «евро» на улице Куприянова. Кухня здесь совмещена с гостиной, еще одна комната оборудована под спальню. Квартира укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой: стиральной машиной, холодильником, варочной поверхностью и духовым шкафом, пылесосом, кондиционером. При желании могут установить для вас телевизор. Соседствует она с диаметрально противоположными объектами: Маломедвежинским сквером и котельной «Харьковской». Окна, к счастью, выходят на парк. Собственник уверяет, что до станции метро «Грушевка» можно дойти пешком, но мы не проверяли. А еще говорит, что во дворе нет проблем с парковкой. В жилье можно заселиться с аккуратным домашним животным: «Главное, чтобы ни вы, ни оно не курили». В квартире прописан один человек.





























Залечь на дно в Сухарево за $310 в эквиваленте

Где еще прятаться от шума большого города, как не на его краю? Ведь дальше только МКАД и бесконечные ловушки провинциальных работодателей с зарплатой «по 500, но рублей». А вот чтобы поселиться на последнем этаже девятиэтажки на Скрипникова, достаточно иметь те самые $310 по курсу. За них вы получите жилье со всей мебелью, включая три огромных шкафа-купе в каждой комнате и коридоре, техникой и цветочками на полках, обоях и даже плитке. Чем не романтика?

























Соседствовать с «Минск-Миром» за $340 по курсу

Возможно, как за огнем и водой, целую вечность наблюдать за тем, как разрастается будущий «человейник», смогут жильцы этой двухкомнатной квартиры на улице Физкультурной. Ее владельцы три года назад сделали косметический ремонт: переклеили обои, положили на пол плитку и ламинат. Да и мебель собирали долго и скрупулезно. В спальне — новый гарнитур с кроватью и небольшой гардеробной. В гостиной — раскладывающийся диван, оборудованная письменным столом, тумбой для канцелярии и полкой для книг рабочая зона. По всей квартире понатыканы шкафы, чтобы уж точно было где разместить вещи, — даже на балконе один имеется. Из техники хозяева готовы оставить даже электрочайник и пылесос. А чтобы окончательно вас убедить в правильности выбора, упоминают и про инфраструктуру: рядом торгово-развлекательный центр, множество детских садов, школа, поликлиника и Лошицкий парк.

































Залечь на дно в Сухарево (часть 2) за $350 в эквиваленте

Столько просит собственник свежеотремонтированной двушки на улице Шаранговича. На первый взгляд, все выглядит прекрасно: современная кухня, обои нераздражающей расцветки. Но второй — в поле зрения бросается не самый новый вид ванной и строчка в объявлении «без телевизора и большого дивана», которые занимают большую часть одной из комнат. Тем не менее это не самый плохой вариант за свои деньги.

































Тренироваться во Дворце гребли и на Футбольном манеже за $350 по курсу

Если вы любитель табака и котов из Германии — можете пролистывать все, о чем мы напишем дальше. Ведь следующее жилье сдается только некурящим славянам без домашних животных. Правда, действительно это предложение всего до 10 июня. Находится оно на проспекте Победителей, напротив отеля Marriott. Рядом с домом есть еще и детский сад, гимназия, поликлиника. Окна выходят на зеленую зону. В первой комнате стоит корпусная и мягкая мебель, во второй — встроенный шкаф-купе и рабочий стол с креслом.



















