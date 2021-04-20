Очередной телеграм-канал признали экстремистским

Источник материала: Onliner

Суд Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД признал телеграм-канал «Беларусь головного мозга» экстремистским. Такое решение было принято 19 апреля, сообщает пресс-служба МВД. Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

«В сообществе систематически размещались экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, накануне экстремистским был признан другой популярный телеграм-канал.

Сегодня в телеграм-канале под названием «ГУБОП» был опубликован «перечень ресурсов (на 20.04.2021) мессенджера Telegram, признанных судом экстремистскими»: