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Очередной телеграм-канал признали экстремистским
Источник материала: Onliner
Суд Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД признал телеграм-канал «Беларусь головного мозга» экстремистским. Такое решение было принято 19 апреля,
«В сообществе систематически размещались экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, накануне экстремистским был
Сегодня в телеграм-канале под названием «ГУБОП» был опубликован «перечень ресурсов (на 20.04.2021) мессенджера Telegram, признанных судом экстремистскими»:
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Суд Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД признал телеграм-канал «Беларусь головного мозга» экстремистским. Такое...
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