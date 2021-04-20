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Очередной телеграм-канал признали экстремистским

20.04.2021 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Суд Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД признал телеграм-канал «Беларусь головного мозга» экстремистским. Такое решение было принято 19 апреля, сообщает пресс-служба МВД. Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

«В сообществе систематически размещались экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, накануне экстремистским был признан другой популярный телеграм-канал.

Сегодня в телеграм-канале под названием «ГУБОП» был опубликован «перечень ресурсов (на 20.04.2021) мессенджера Telegram, признанных судом экстремистскими»:

Очередной телеграм-канал признали экстремистским

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД признал телеграм-канал «Беларусь головного мозга» экстремистским. Такое...
 
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