Мифический заговор

"Никогда не надо объяснять заговором то, что можно объяснить идиотизмом". Наполеон

Власти Беларуси и России 17 апреля синхронно объявили о разоблачении заговора против Лукашенко, о срыве готовившегося военного переворота. По телеканалу ОНТ показали 7-минутный фильм с подробностями планируемого мятежа. Сам Лукашенко заявил о покушении на свою жизнь. С соответствующим заявлением выступила российская ФСБ.





Однако внимательный анализ всей этой шумной и скандальной истории дает основание для серьёзных сомнений. Слишком много во всей этой истории нестыковок, странностей и противоречий. Хотелось бы обратить внимание лишь на некоторые из них.





Во все времена и во всем мире военные перевороты совершаются военными или сотрудниками секретных служб. То есть людьми с оружием.





В нашем случае в намерении совершить вооруженный переворот обвиняются люди, очень далекие от армии и спецслужб. Это литературовед и публицист Александр Федута, американский адвокат Юрий Зенкович и лидер Партии БНФ Григорий Костусев.





Плюс на показанном по ОНТ видеоролике зафиксированы американские граждане (бывшие белорусы) философ Александр Перепечко, психиатр Дмитрий Щигельский.





Правда, два участника видеочата служили в МВД. Игорь Макар уволился в середине 2000-х с должности старшего лейтенанта, живет в Литве. Павел Кулаженко был уволен в 2011 году с должности прапорщика, теперь работает тренером в США.





Причем, только один Костусев живет в Беларуси, все остальные — за границей. Как эмигранты могли осуществить вооружённый госпереворот в Беларуси — загадка.





В итоге разоблачения грандиозного заговора арестованы всего три человека: Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. Вы можете представить военный переворот, который пытались осуществить три человека? Такого мятежа мировая история еще не знала.





После изучения деталей и подробностей этой истории вырисовывается следующая картина. Некоторое время в режиме онлайн (в Zoom) ряд активных противников белорусских властей вели дискуссии о том, как можно победить правящий режим, отстранить Лукашенко от управления государством. Рассматривались в том числе и силовые сценарии.





Записи этих дискуссий рассылались достаточно широкому кругу людей. То есть особой конспирации не было. И нет ничего странного, что на этот дискуссионный клуб вышел КГБ, который решил включиться в эту игру и провести спецоперацию.





На некоторых из участников дискуссии, в частности, на Федуту и Зенковича, вышли люди, представившиеся беларускими генералами, и предложили встретиться в Москве и обсудить детали военного переворота. Они купились.





То есть это была спланированная провокация КГБ, подстава. Теперь не так важно, кто выступил в роли «беларуских генералов», представители нашего КГБ или российского ФСБ. Главное, что провокация удалась.





Тут, конечно, поражает наивность этих людей, попавшихся на удочку спецслужб. Они сами себе поленились задать вопрос, почему генералы, готовившие госпереворот, решили обсудить его план с американским юристом и беларуским публицистом. Какой-то примитивный детектив.





Правда, для Александра Федуты и Юрия Зенковича цена их доверчивости очень высокая.





Что в итоге, в сухом остатке? Пустая, пусть и неосторожная болтовня эмигрантов выдается за всемирный заговор.





Теперь о других нестыковках и противоречиях.





Сначала об этом самом всемирном заговоре. Лукашенко говорит, что «мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего ЦРУ, ФБР».





Кроме того, что несколько участников этих дискуссий являются гражданами США, причем, это люди абсолютно мирных профессий, никаких других фактов участия американских спецслужб не представлено. А то, что ФБР действует только на территории Соединенных Штатов, Лукашенко, наверное, не знает.





Видимо, чтобы дополнительно возбудить страсти, появился сюжет о детях Лукашенко. В ролике ОНТ рассказывается о планах заговорщиков по «физическому устранению президента, его семьи, детей».





А сам Лукашенко трактует этот эпизод несколько иначе: «В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится… «Посадим в погреб»… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили».





Так все-таки непонятно, то ли заговорщики собирались убить детей, то ли посадить в погреб? Вот этот сюжет с погребом особенно умиляет. Он, видимо, отражает какие-то личные, возможно, детские представления Лукашенко о том, куда можно прятать детей. Этот рассказ о детях в погребе, да еще в Гомельской области, как-то подрывает весь трагический пафос этой истории, превращает ее в какой-то водевиль.





Сначала Лукашенко говорит: «Мы задержали группу» (имеется в виду заговорщиков). Затем, по его словам, выясняется, что «задержали несколько групп», были связи «с другими террористическими формированиями». Так вы как-то определитесь, сколько было групп.





В заявлении ФСБ России говорится о планах «военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов». Здесь каждый тезис вызывает вопросы.





Во-первых, «военный переворот» и сценарии «цветных революций» несовместимы, даже взаимоисключающи. Ибо классическая «цветная революция» — это мирная революция. Тут либо то, либо другое. А в одном флаконе это какой-то странный, нелогичный микс.





Во-вторых, с точки зрения российского ФСБ, как же без «украинских националистов»? Без них теперь ничего не обходится. Ну а соединение украинских и белорусских националистов — это такой политический коктейль, которым можно пугать и русских, и белорусских обывателей.





Еще одна нестыковка — в сроках. ОНТ утверждает, что переворот планировался на июнь или июль. В сообщении ФСБ говорится, что заговорщики собирались устроить переворот в Минске 9 мая во время Парада Победы.





Но для беларуских властей все эти детали и логические нестыковки не важны. Они получили материал, который будет использована по максимуму для дискредитации всего протестного движения. Этот мифический заговор послужит своеобразной легитимизацией усиления репрессий, в том числе и в международном плане.





это должно оправдать большой погром. Минск будет апеллировать к странам Запада, показывая пальцем на сорванный госпереворот. Дескать, смотрите, речь идет не о мирных акциях, а о силовом сценарии захвата власти, включая покушение на Лукашенко. И





А Россия активно использует этот «заговор» для раскручивания своей конфронтации с Западом, получая свою часть политических дивидендов.