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Лукашенко подписал указ о вступительной кампании

20.04.2021 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поставил подпись под указом, которым предусмотрен организация вступительной кампании в текущем году, сообщили во вторник в его пресс-службе.

Документом создается госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения экзаменов в вузах и ссузах, а также закреплены полномочия этого органа. В ее состав вошли депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, органов госуправления, общественных организаций и контролирующих органов. Руководителем комиссии стал заместитель премьере Игорь Петришенко.

Комиссия будет следить за предоставление абитуриентам равных возможностей при поступлении, контролировать подготовку и проведение ЦТ, а также вести прием граждан по вопросам вступительной кампании.

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Теги: Минск
 
 
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Руководителем государственной комиссии, контролирующей проведение кампании, стал заместитель премьере Игорь Петришенко.
 
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