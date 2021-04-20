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Лукашенко подписал указ о вступительной кампании
20.04.2021 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поставил подпись под указом, которым предусмотрен организация вступительной кампании в текущем году, сообщили во вторник в его пресс-службе.
Документом создается госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения экзаменов в вузах и ссузах, а также закреплены полномочия этого органа. В ее состав вошли депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, органов госуправления, общественных организаций и контролирующих органов. Руководителем комиссии стал заместитель премьере Игорь Петришенко.
Комиссия будет следить за предоставление абитуриентам равных возможностей при поступлении, контролировать подготовку и проведение ЦТ, а также вести прием граждан по вопросам вступительной кампании.
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Руководителем государственной комиссии, контролирующей проведение кампании, стал заместитель премьере Игорь Петришенко.
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