Black Star вернул Левану Горозии его псевдоним и права на песни

Источник материала: Tut.by

Рэпер Леван Горозия, до 2019 года сотрудничавший с Black Star, вернул себе псевдоним L’One и права на старые песни, которые принадлежали лейблу. Об этом он и представители Black Star рассказали в Instagram.



Леван Горозия (L'One). Фото: instagram.com/l_one_mars

Сегодня в Instagram Горозии появился пост , в котором он «написал эпилог к истории [выяснения отношений с бывшим лейблом]» и «перевернул страницу». Так, к Левану вернулись права на песни, выпущенные в период сотрудничества с лейблом, а также псевдоним L’One. На каких условиях артист и Black Star договорились, не уточняется.

— На протяжении семи лет мы вместе делали одно большое дело и вместе шли к успеху. Семь лет творчества, которое объединяло нас и делало нас сильнее. Спасибо всей команде Black Star за это крутое время, за поддержку и за музыку, которая навсегда останется в этой истории. Я благодарен каждому, кто был на этом пути. Каждый из вас — часть этой истории. Навсегда. Мы с Пашу и Вальтером (основатели лейбла. — Прим. ред) закрываем эту главу с большим уважением друг к другу и желаем только успехов во всех дальнейших проектах.

Павел Курьянов (Пашу) в своем Instagram тоже запостил фотографию подписания документов и отметил, что сегодня они «закрыли важную главу, которая тянулась два года».

— Чтобы легко смотреть в будущее, прошлое должно вызывать улыбку и добрые воспоминания. Сегодня закрыли важную главу нашей жизни, которая тянулась два года и разделила людей на за и против. Рад, что мы c L’One вновь можем жать друг другу руки.



Фото: instagram.com/l_one_mars

Напомним, Леван Горозия, более известный как L’One, был участником лейбла Black Star с 2012 по 2019 годы. Летом 2019-го он покинул лейбл и заявил, что компания хочет забрать у него песни и имя. Ведь по контакту весь контент, произведенный за годы на лейбле, действительно принадлежат компании. После было несколько судов, которые становились на сторону Black Star. И вот теперь, спустя почти два года, сторонам удалось договориться.

Леван Горозия, или L’One — российский артист грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основатель проекта WDKTZ (weedkatz) вместе с DJ Pill.One, сооснователь и участник группы Marselle. Владеет собственной линией одежды Cosmokot. Его трек «Все танцуют локтями» набрал на YouTube 31 миллионов просмотров. Трек «Тигр» — 25 миллиона просмотров. После ухода с Black Star продолжит творческую деятельность под своим настоящим именем.