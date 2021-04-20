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Black Star вернул Левану Горозии его псевдоним и права на песни
Источник материала: Tut.by
Рэпер Леван Горозия, до 2019 года сотрудничавший с Black Star, вернул себе псевдоним L’One и права на старые песни, которые принадлежали лейблу. Об этом он и представители Black Star рассказали в Instagram.
Сегодня в Instagram Горозии
— На протяжении семи лет мы вместе делали одно большое дело и вместе шли к успеху. Семь лет творчества, которое объединяло нас и делало нас сильнее. Спасибо всей команде Black Star за это крутое время, за поддержку и за музыку, которая навсегда останется в этой истории. Я благодарен каждому, кто был на этом пути. Каждый из вас — часть этой истории. Навсегда. Мы с Пашу и Вальтером (основатели лейбла. — Прим. ред) закрываем эту главу с большим уважением друг к другу и желаем только успехов во всех дальнейших проектах.
Павел Курьянов (Пашу) в своем Instagram тоже
— Чтобы легко смотреть в будущее, прошлое должно вызывать улыбку и добрые воспоминания. Сегодня закрыли важную главу нашей жизни, которая тянулась два года и разделила людей на за и против. Рад, что мы c L’One вновь можем жать друг другу руки.
Напомним, Леван Горозия, более известный как L’One, был участником лейбла Black Star с 2012 по 2019 годы. Летом 2019-го он покинул лейбл и
Леван Горозия, или L’One — российский артист грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основатель проекта WDKTZ (weedkatz) вместе с DJ Pill.One, сооснователь и участник группы Marselle. Владеет собственной линией одежды Cosmokot. Его трек «Все танцуют локтями» набрал на YouTube 31 миллионов просмотров. Трек «Тигр» — 25 миллиона просмотров. После ухода с Black Star продолжит творческую деятельность под своим настоящим именем.
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Рэпер Леван Горозия, до 2019 года сотрудничавший с Black Star, вернул себе псевдоним L'One и права на старые песни, которые принадлежали лейблу. Об этом он и представители Black...
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