Властители морей. Американское издание составило топ-5 стран с самыми мощными флотами в мире

Источник материала: Tut.by

Несмотря на развитие современных высокоточных вооружений, в современной геополитике важное значение по-прежнему имеет господство на море. Военное издание Military Watch составило рейтинг держав, обладающих наиболее грозными флотами.



Китайский эсминец «Тип 055». Фото: wikipedia.org

На первом месте расположились США с их авианосными ударными группами в качестве основной ударной мощи. 11 суперавианосцев и восемь УДК с возможностью запускать истребители вертикального взлета — серьезный аргумент.

70 атомных субмарин, из которых 18 класса «Огайо» могут нести ракеты с ядерными боеголовками, также обеспечивают огромную огневую мощь.

Второе место Military Watch отдает Китаю с его самым быстрорастущим с точки зрения прироста тоннажа флотом в мире. Не располагая большим количеством авианосцев, китайские ВМС полагаются на почти сотню эсминцев, фрагатов и корветов, включая мощнейшие в мире эсминцы «Тип 055». На этих кораблях могут со временем быть развернуты вооружения будущего — включая гиперзвуковые ракеты и рельсотроны.

Подводный и авианосный флот страны не так силен, однако, в отличие от США, Китай сосредотачивает свою морскую мощь в одном месте, что дает возможность потягаться и с американцами.

России издание отдает третье место. Несмотря на значительную деградацию флота после распада СССР, российские ВМС сумели в достаточной степени восстановиться, чтобы снова стать грозной силой. Так, даже на устаревшие корабли в России стали устанавливать новейшее вооружение — такое, как крылатые ракеты «Калибр» и Р-800, а в перспективе — гиперзвуковые «Цирконы».

Однако основу морской мощи России составляет не надводный флот, а множество атомных субмарин, часть из которых несет крылатые, а часть — межконтинентальные баллистические ракеты.

На четвертое место Military Watch поставило Японию, с ее третьим по величие флотом эсминцев в мире (больше, чем у всех европейских стран вместе взятых). Поддержку эсминцам оказывают четыре УДК, способные развертывать истребители вертикального взлета и посадки F-35B.

Наконец, пятым флотом в мире издание называет ВМС Южной Кореи — в их состав входят 12 эсминцев и два вертолетоносца — при этом эсминцы превосходят по вооружению знаменитые американские «Арли Берк». Также южнокорейский флот включает одни из лучших дизель-электрических субмарин в мире.