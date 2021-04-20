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Ветерану показали «ожившее» фото его умершей жены. Посмотрите как он растрогался
Источник материала: Tut.by
Очень трогательным видео поделился в TikTok пользователь storytimewithpapajake. На нем запечатлена реакция ветерана Второй мировой войны Джейка на анимированную фотографию его умершей жены Лолы. Мужчина смотрит на улыбающуюся и моргающую Лолу и не может поверить своим глазам. А в конце ролика он не сдерживает эмоций. Невероятным это видео делает и тот факт, что Джейк и Лола в минувшем ноябре отметили бы коронную (75 лет) свадьбу.
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Внучка Джейка завела для него аккаунт в TikTok и публикует там рассказы ветерана о Второй мировой войне.
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