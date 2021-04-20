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МВД: в Беларуси признан экстремистским еще один Telegram-канал
Источник материала: Tut.by
В официальном Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси
«Такое решение было принято 19 апреля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы областного управления ГУБОПиК МВД, — говорится в сообщении. — Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста».
Напомним: администратору Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику недавно было предъявлено новое обвинение. В качестве протеста он попытался вскрыть вены и объявил сухую голодовку,
Также отметим: недавно экстремистскими признали еще несколько региональных Telegram-каналов. Вчера, 19 апреля, таковым суд Ленинского района Гродно
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Недавно экстремистскими признали еще несколько региональных Telegram-каналов.
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