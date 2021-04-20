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МВД: в Беларуси признан экстремистским еще один Telegram-канал

20.04.2021 18:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В официальном Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси появилось сообщение, что «Беларусь головного мозга» признан экстремистским Telegram-каналом.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

«Такое решение было принято 19 апреля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы областного управления ГУБОПиК МВД, — говорится в сообщении. — Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста».

Напомним: администратору Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику недавно было предъявлено новое обвинение. В качестве протеста он попытался вскрыть вены и объявил сухую голодовку, сообщала его жена. Игорь Лосик проходил обвиняемым по уголовному делу по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Срок содержания под стражей по этой статье может составлять до полугода, этот срок истекал 25 декабря. 15 декабря Игорю Лосику предъявили новое обвинение по ст. 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках).

Также отметим: недавно экстремистскими признали еще несколько региональных Telegram-каналов. Вчера, 19 апреля, таковым суд Ленинского района Гродно признал Telegram-канал «Гродно 97%». В пятницу, 16 апреля, в МВД сообщили о признании экстремистскими по решению суда Ленинского района Могилева каналов «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни» и «Бульвар Непокоренных».

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Недавно экстремистскими признали еще несколько региональных Telegram-каналов.
 
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