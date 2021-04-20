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Светлана Тихановская призывает Евросоюз отменить визы для белорусов

20.04.2021 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Светлана Тихановская призывает Евросоюз отменить визы для белорусов
Светлана Тихановская / t.me/tsikhanouskaya​
20 апреля состоялось официальное открытие девятой сессии Парламентской ассамблеи Евронест. В нем приняла участие белорусская делегация во главе со Светланой Тихановской. Также в заседании приняли участие 60 депутатов Европарламента и по 10 депутатов от парламентов стран Восточного партнерства (Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины).

В своем выступлении Светлана Тихановская, как сообщает ее пресс-служба, рассказала о репрессиях и насилии со стороны режима, произвольных задержаниях, пытках в тюрьмах и неправомерных судебных приговорах. Она призвала страны Евросоюза стать посредниками в диалоге между режимом и народом, стать гарантами обязательств для сторон.

Также Тихановская призвала упростить визовый режим для белорусов и отменить для белорусов визы в ЕС. Она предложила обсудить возможность участия Беларуси в европейских программах обмена Erasmus Plus и Horizon Europe.

В своем обращении Тихановская заявила о важности всеобъемлющего плана экономической помощи Беларуси со стороны ЕС. Она подчеркнула, что демократия, права человека, верховенство закона и безопасность — это ценности не только стран Восточного партнерства, но и новой Беларуси.

Предполагается, что Парламентская ассамблея Евронест примет резолюцию по Беларуси.
 
 
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Предполагается, что Парламентская ассамблея Евронест примет резолюцию по Беларуси.
 
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