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Светлана Тихановская / t.me/tsikhanouskaya​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Светлана Тихановская призывает Евросоюз отменить визы для белорусов Предполагается, что Парламентская ассамблея Евронест примет резолюцию по Беларуси.

В своем выступлении, как сообщает ее пресс-служба, рассказала о репрессиях и насилии со стороны режима, произвольных задержаниях, пытках в тюрьмах и неправомерных судебных приговорах. Она призвала страны Евросоюза стать посредниками в диалоге между режимом и народом, стать гарантами обязательств для сторон.Также Тихановская призвала упростить визовый режим для белорусов и отменить для белорусов визы в ЕС. Она предложила обсудить возможность участия Беларуси в европейских программах обмена Erasmus Plus и Horizon Europe.В своем обращении Тихановская заявила о важности всеобъемлющего плана экономической помощи Беларуси со стороны ЕС. Она подчеркнула, что демократия, права человека, верховенство закона и безопасность — это ценности не только стран Восточного партнерства, но и новой Беларуси.Предполагается, что Парламентская ассамблея Евронест примет резолюцию по Беларуси.