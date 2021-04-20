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МИД обещает «ассиметричный ответ» на американские санкции

20.04.2021 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

МИД обещает «ассиметричный ответ» на американские санкции
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Беларуси распространило заявление в связи с решением Минфина США о возобновлении санкций против белорусских предприятий.

«Данный шаг, какой бы риторикой он ни вуалировался, фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны - одного из столпов белорусской независимости. Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле «свободную и независимую Беларусь» ратует американская администрация», — говорится в заявлении.


В МИД отмечают, что на фоне серьезнейших внутренних проблем, которые сегодня у всех на слуху, новая администрация США «из кожи вон лезет», чтобы на ком-нибудь продемонстрировать свою жесткость и псевдопринципиальность.

Там также подчеркнули, что суверенитет и независимость - непреложные для белорусского народа ценности.

«Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны», — заявляют в МИД РБ.


Напомним, накануне в США заявили о возобновлении санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий: Белорусский нефтяной торговый дом, «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно».

Сотрудничество с этими предприятиями со стороны американских компаний и граждан должно быть прекращено с 3 июня.
 
Теги: Гродно
 
 
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Вашингтон «из кожи вон лезет», чтобы продемонстрировать свою жесткость, отмечается в заявлении.
 
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