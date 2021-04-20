Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

«Данный шаг, какой бы риторикой он ни вуалировался, фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны - одного из столпов белорусской независимости. Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле «свободную и независимую Беларусь» ратует американская администрация», — говорится в заявлении.

«Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны», — заявляют в МИД РБ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД обещает «ассиметричный ответ» на американские санкции Вашингтон «из кожи вон лезет», чтобы продемонстрировать свою жесткость, отмечается в заявлении.