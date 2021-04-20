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Ford Explorer, на котором Тихановская ездила во время предвыборной кампании, выставили на аукцион
Источник материала: Onliner
«На днях с одобрения Светланы Тихановской я выставил на аукцион свой Ford Explorer, на котором Светлана ездила на протяжении президентской кампании и агитационных митингов», — сообщил Олег Моисеев, член основного состава Координационного совета. По словам источника, деньги будут направлены на поддержку активистов.
Олег Моисеев сообщил, что является доверенным лицом Светланы Тихановской, с декабря 2020 года находится в Вильнюсе. Он принял решение продать Ford Explorer на аукционе. В
В качестве доказательства факта использования именно этой машины Тихановской приводится данное видео:
Как указано в объявлении, сейчас авто находится в Вильнюсе, может быть доставлено куда угодно (за счет покупателя). «Вырученные средства пойдут на благотворительность», — заверяет продавец. Олег Моисеев уточнил: «Деньги, собранные с продажи автомобиля, будут отданы на поддержку активистов и пострадавших белорусов».
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской, подтвердила Onliner: Олег Моисеев сообщил Тихановской о том, что продает автомобиль, на котором она ездила во время избирательной кампании — 2020.
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«На днях с одобрения Светланы Тихановской я выставил на аукцион свой Ford Explorer, на котором Светлана ездила на протяжении президентской кампании и агитационных...
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