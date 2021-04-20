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Ford Explorer, на котором Тихановская ездила во время предвыборной кампании, выставили на аукцион

20.04.2021 18:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«На днях с одобрения Светланы Тихановской я выставил на аукцион свой Ford Explorer, на котором Светлана ездила на протяжении президентской кампании и агитационных митингов», — сообщил Олег Моисеев, член основного состава Координационного совета. По словам источника, деньги будут направлены на поддержку активистов.

Олег Моисеев сообщил, что является доверенным лицом Светланы Тихановской, с декабря 2020 года находится в Вильнюсе. Он принял решение продать Ford Explorer на аукционе. В объявлении указано, что это машина 2011 г. в. с 3,5-литровым двигателем V6 и АКПП. В качестве опций упоминаются: круиз-контроль, кондиционер, электростеклоподъемники, центральный замок, электрорегулировка сидений из кожи, CD-плеер, обзорная крыша, полный привод. Пробег — 135 500 км. Стартовая цена — $11 000.

Ford Explorer, на котором Тихановская ездила во время предвыборной кампании, выставили на аукцион
Ford Explorer, на котором Тихановская ездила во время предвыборной кампании, выставили на аукцион

В качестве доказательства факта использования именно этой машины Тихановской приводится данное видео:

Как указано в объявлении, сейчас авто находится в Вильнюсе, может быть доставлено куда угодно (за счет покупателя). «Вырученные средства пойдут на благотворительность», — заверяет продавец. Олег Моисеев уточнил: «Деньги, собранные с продажи автомобиля, будут отданы на поддержку активистов и пострадавших белорусов».

Ford Explorer, на котором Тихановская ездила во время предвыборной кампании, выставили на аукцион

Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской, подтвердила Onliner: Олег Моисеев сообщил Тихановской о том, что продает автомобиль, на котором она ездила во время избирательной кампании — 2020.

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Теги: Гродно
 
 
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