Суперлига vs Лига чемпионов: из-за чего трясет европейский футбол

Источник материала: Onliner

Вторые сутки в Европе продолжается шумиха на фоне новостей о создании футбольной Суперлиги. О ее основании объявили 12 европейских клубов. В ответ УЕФА предложил свою реформу Лиги чемпионов. Футбольный бомонд разделился на несколько лагерей, в котором каждый отстаивает свое видение будущего клубного еврофутбола. Больше всего негатива льется на проект Суперлиги. Давайте разбираться.

Что за Суперлига и в чем ее суть?

В число клубов-основателей Суперлиги вошли «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер». Планируется, что клубы-учредители и будут управлять турниром.

Председателем Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, а вице-председателями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер.





В официальном заявлении клубов-основателей Суперлиги представлен и формат турнира. В соревнованиях будут участвовать 20 клубов. К 15 клубам-основателям примкнут 5 команд. Эти 5 коллективов должны будут ежегодно проходить квалификацию на основании результатов предыдущего сезона.

Сообщалось, что матчи Суперлиги будут проходить посреди недели. Благодаря этому все клубы-участники смогут продолжить выступления в своих национальных чемпионатах.

Сезон Суперлиги должен начаться августе. Сформируются 2 группы по 10 команд с играми дома и на выезде. По 3 команды из группы выйдут в 1/4 финала. Коллективы, занявшие четвертые и пятые места в группах, в плей-офф поборются за место в четвертьфинале. Для выхода в финал будут проводиться матчи на нейтральных полях, финалисты определятся по итогам одной игры.

Зачем нужна Суперлига, по мнению создателей?

Они заявляют, что новый ежегодный турнир обеспечит значительно больший экономический рост и поддержку европейскому футболу. Это произойдет за счет долгосрочного обязательства не ограничивать выплаты солидарности, которые будут расти вместе с доходами лиги. В плане финансов все выглядит действительно очень привлекательно, ведь выплаты клубам будут намного выше тех, которые существуют в еврокубках на данный момент. Ожидается, что выплаты превысят 10 миллиардов евро в течение первоначального периода действия обязательств клубов.

Так что, Суперлига — это проект только про деньги?

В основном, да. Основатели проекта заверяют, что соревнование будет построено на устойчивой финансовой основе: все клубы-учредители подпишутся на систему расходов и получат сумму в размере 3,5 миллиарда евро. Эти деньги каждый клуб сможет потратить исключительно для поддержки своих запланированных инвестиций в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии COVID. Средства Суперлига получит от банка JPMorgan, а также от продажи прав на телетрансляции. По сравнению с Лигой чемпионов, в новом турнире топ-клубы чаще будут играть друг с другом и вообще не будут — с чемпионами Бельгии, Австрии или Беларуси. Встречи сильнейших команд – это огромный рейтинг телетрансляций, а значит, и намного больше прибыль. И теперь не придется ждать выплат от УЕФА, организаторов Лиги чемпионов.





Учредители Суперлиги заявили о том, что между собой они должны разделить 3,5 миллиарда евро. Примерно по 300 миллионов для одного клуба, что превышает сумму призовых последнего победителя ЛЧ в 3 раза.

Как реагируют на создание Суперлиги те, кто не в проекте?

После объявления о создании Суперлиги на ее основателей вылился шквал негатива: за новостями и угрозами не успеваешь следить. Для начала с критикой Суперлиги выступили ФИФА и УЕФА. К ним присоединились британская, испанская и итальянская лиги. Вместе они пообещали санкции для клубов-организаторов. Клубы-учредители могут быть исключены из национальных лиг, а игрокам запретят участвовать в чемпионатах мира и Европы.

Некоторые футбольные федерации задумываются об аннулировании чемпионатов. «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Интер» сейчас лидируют в национальных лигах, но могут лишиться своих потенциальных трофеев и призовых.

От УЕФА прозвучали заявления, что клубам-организаторам Суперлиги запретят участвовать в любых соревнованиях на национальном, европейском и мировом уровнях, а их футболистам могут запретить выступать за национальные команды.

Пока известно, что от участия в Суперлиге отказались «Бавария», «Боруссия Дортмунд» и «Пари Сен-Жермен». Немецкие клубы не хотят отказываться от привычных соревнований, а французская команда не согласна с форматом турнира и требует включить в нее больше небогатых клубов. Также владелец парижан возглавляет спортивный канал BeIN Sports, который уже приобрел пакет прав на Лигу чемпионов.

Что кроме угроз предложил УЕФА?

УЕФА одобрил новый формат Лиги чемпионов, который как раз и разрабатывали из-за грандов, недовольных своих положением. Все изменения должны вступить в силу с сезона 2024/2025.

После реформы в ЛЧ будут выступать 36 команд (сейчас — 32). Четыре дополнительных места будут зарезервированы под топ-клубы на случай, если кто-то из них не отберется в ЛЧ по итогам национального чемпионата. Такая поблажка действует только для чемпионатов Англии, Испании, Италии и Германии.





Два гранда, занявших пятое, шестое или седьмое место, могут попасть в ЛЧ, если позволит их коэффициент.

Одну лигу смогут представить максимум 6 команд. Больше не будет группового этапа. В ЛЧ будут играть по «швейцарской системе». У клубов будет 10 матчей (5 дома, 5 на выезде), соперники выбираются по схожим результатам, то есть победители играют с победителями, а проигравшие — с проигравшими. С одной и той же командой встретиться дважды не получится.

После этого первые восемь команд выходят в плей-офф, а занявшие 9—24 места проведут дополнительный раунд за выход в 1/8 финала.

«Швейцарская система» часто используется в шахматах. В своей изначальной идее из турнира никто не выбывает, в первом туре соперники подбираются либо методом слепой жеребьевки, либо по рейтингу (1-й играет с 1-м из второй половины таблицы, второй — со вторым). Со второго тура друг с другом встречаются те участники, которые набрали одинаковое количество очков. Таким образом, получается, что партии между слабыми и сильными противниками почти исключены.

К чему в итоге пришли?

На данный момент ясности и ответа нет. Футбольный мир разделился как минимум на 3 лагеря: сторонники Суперлиги, сторонники реформы Лиги чемпионов и сторонники того, «чтобы все осталось, как есть». Этакая война всех против всех.

Больше всего атакуют проект Суперлиги. Высказываются все: тренеры, футболисты, агенты, представители других видов спорта, депутаты и футбольный фанаты.

Болельщики «Ливерпуля» выступили против создания европейской Суперлиги. Фанаты «красных» вывесили баннеры на ограде «Энфилда» и осудили клуб. На одном из баннеров говорится: «Фанаты «Ливерпуля» против европейской Суперлиги». Другой гласит: «Позор вам. R.I.P. «Ливерпуль». 1892—2021».

Уже идет речь о том, что победу в ЛЧ могут отдать «ПСЖ» или вернуть в турнир «Баварию», «Боруссию Дортмунд» и «Порту», если клубы Суперлиги исключат из розыгрыша.