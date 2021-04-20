«Золото Кагана»: белорусские экипажи отправились на ралли-рейд в Астрахань

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские гонщики отправились за «Золотом Кагана». В Астрахани стартует этап чемпионата России по ралли-рейдам. На этот раз у команды есть козырь в рукаве. Какой – узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.

На четырех колесах – девять с половинной тонн мощи и драйва. На таких машинах белорусы будут гоняться по астраханскому бездорожью. На знаменитый ралли-рейд отправились три экипажа.

«Гонка будет состоять из четырех гоночных дней. Первый день это короткий спецучасток, пролог в 15 км. По его результатам первые 10 человек будут выбирать стартовую позицию. На протяжении трех дней будем проходить про 300 километров в день по спецучасткам. Общий километраж гонки составит 900 км», – указал руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

В экипаже три человека: пилот, штурман и механик. В просторной кабине места хватает всем. Эти гоночные грузовики собирают вручную. На это уходит две недели. На разработку и производство оригинальных деталей – месяцы и даже годы. После каждого заезда спортсмены придумывают что-то новое, чтобы усовершенствовать крупногабаритный и на первый взгляд неповоротливый болид.

«Грузовик большой. Много агрегатов и узлов. Обслужить его не так-то быстро, как легковую машину. После каждой гонки наши грузовики практически до голой рамы разбираются, модернизируются, дорабатываются. Вносятся какие-то изменения в конструкцию», – говорит пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский.

В Астрахани будут испытывать новые системы охлаждения машины – поколдовали мастера над кондиционерами. Добавили «запасок». Четыре колеса – это дополнительная нагрузка, но экономия времени в случае поломки на трассе. Еще одна особенность предстоящей гонки – у команды все три капотных автомобиля.

«Езда по бездорожью на бескапотной машине переносилась тяжело, ее нельзя было назвать комфортной. Все время надо было поддерживать физическую форму. Капотная машина это все немного упрощает. Интереснее – сама по себе машина едет, управляется. Я думаю, получится быстрее на ней ехать», – указал пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Виталий Мурылев.