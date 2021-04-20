|
«Золото Кагана»: белорусские экипажи отправились на ралли-рейд в Астрахань
20.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские гонщики отправились за «Золотом Кагана». В Астрахани стартует этап чемпионата России по ралли-рейдам. На этот раз у команды есть козырь в рукаве. Какой – узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.
На четырех колесах – девять с половинной тонн мощи и драйва. На таких машинах белорусы будут гоняться по астраханскому бездорожью. На знаменитый ралли-рейд отправились три экипажа.
В экипаже три человека: пилот, штурман и механик. В просторной кабине места хватает всем. Эти гоночные грузовики собирают вручную. На это уходит две недели. На разработку и производство оригинальных деталей – месяцы и даже годы. После каждого заезда спортсмены придумывают что-то новое, чтобы усовершенствовать крупногабаритный и на первый взгляд неповоротливый болид.
В Астрахани будут испытывать новые системы охлаждения машины – поколдовали мастера над кондиционерами. Добавили «запасок». Четыре колеса – это дополнительная нагрузка, но экономия времени в случае поломки на трассе. Еще одна особенность предстоящей гонки – у команды все три капотных автомобиля.
Максимальная разрешенная скорость на гонке – 140 километров в час. За превышение штрафы. Соблюдать правила в экстремальных условиях – отдельный вид мастерства. Главные соперники белорусов –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На протяжении трех дней участники будут проходить про 300 километров в день по спецучасткам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)