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Иллюстративное фото

Ешьте белок на завтрак

Не забывайте про воду

Принимайте солнечные ванны

Сделайте зарядку

Высыпайтесь

Ходите пешком

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что нужно делать по утрам, чтобы похудеть Какие это привычки, которые стоит взять на вооружение, чтобы похудеть?

Какие это привычки, которые стоит взять на вооружение, чтобы похудеть?Идеальный завтрак для похудения — йогурт, орехи, творог. Эти продукты способны зарядить энергией ваш организм на целый день. По крайней мере, до обеда вы будете сыты, и вам не нужны будут перекусы. А если перекусы не нужны – то и пищи вы будете употреблять меньше, а значит, похудение наступит неизбежно.Столовые и кафе – это тот вариант, которым пользуются многие работающие люди. В точках общепита вам могут предложить много вкусных блюд, лишь бы ваши деньги позволяли. И вы с «голодухи» покупаете первое (суп или борщ), гуляш, жаркое (считай, два мясных блюда); блинчики с творогом и сметаной, два стакана компота. А то еще и ароматную булочку – едва из-за стола встаете. А затем садитесь за компьютер (малоподвижный образ жизни).Как тут не набрать вес? Специалисты предлагают брать обед из дома. Разложить по судочкам первое и второе, чай, компот или кофе – в термос. Все порции должны быть умеренными.Таким образом, лишней еды вы не скушаете, и будете сыты до вечера. Эта своего рода хитрость поможет не переедать, перейти на правильное питание, и в итоге похудеть.Избавление от лишних килограммов в некоторой степени зависит от того, сколько вы пьете воды. Чем больше вы ее употребляете – тем больше ускоряется процесс метаболизма в организме и снижается аппетит. А если пить воду теплой – сжигаются дополнительные калории.По утверждению диетологов, увеличение употребления воды помогает сбросить за год около двух килограммов лишнего веса.По утрам открывайте шторы, чтобы солнечный свет проник в комнату. Солнечный лучик – это витамин D, который помогает организму контролировать вес.Если работа находится недалеко от вашего дома – пройдитесь на работу пешком, наслаждаясь солнечными лучами. Десять – пятнадцать минут ходьбы достаточно для того, чтобы вы начали быстрее сбрасывать лишние килограммы.Легкие физические упражнения, сделанные по утрам, позволяют контролировать уровень сахара в крови в течение всего дня. При помощи зарядки вы избавите себя от внезапно нахлынувшего чувства голода. Но особенно полезна утренняя зарядка людям, болеющим сахарным диабетом.Если вы не будете высыпаться, и сон ваш будет прерывистым и тревожным, вы не похудеете. Только здоровый 8-часовый сон, причем – в одно и то же время, — будет способствовать похудению. Тут «арифметика» очень простая: проснувшись посреди ночи – вас потянет на «жор», захочется чего – нибудь вкусного, или сладкого. А отсюда и лишние килограммы.Старайтесь больше ходить пешком. Откажитесь от поездок на общественном транспорте, либо на личном авто. Если вы не можете отказаться от своих привилегий каждый день — , то совершайте прогулки хотя бы пару раз в неделю. Таким образом вы избавитесь от лишних калорий, подарите телу небольшую физическую нагрузку и подышите свежим воздухом. Сплошные плюсы!