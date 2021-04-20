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Что нужно делать по утрам, чтобы похудеть
Источник материала: UDF
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Какие это привычки, которые стоит взять на вооружение, чтобы похудеть?
Ешьте белок на завтрак
Идеальный завтрак для похудения — йогурт, орехи, творог. Эти продукты способны зарядить энергией ваш организм на целый день. По крайней мере, до обеда вы будете сыты, и вам не нужны будут перекусы. А если перекусы не нужны – то и пищи вы будете употреблять меньше, а значит, похудение наступит неизбежно.
Столовые и кафе – это тот вариант, которым пользуются многие работающие люди. В точках общепита вам могут предложить много вкусных блюд, лишь бы ваши деньги позволяли. И вы с «голодухи» покупаете первое (суп или борщ), гуляш, жаркое (считай, два мясных блюда); блинчики с творогом и сметаной, два стакана компота. А то еще и ароматную булочку – едва из-за стола встаете. А затем садитесь за компьютер (малоподвижный образ жизни).
Как тут не набрать вес? Специалисты предлагают брать обед из дома. Разложить по судочкам первое и второе, чай, компот или кофе – в термос. Все порции должны быть умеренными.
Таким образом, лишней еды вы не скушаете, и будете сыты до вечера. Эта своего рода хитрость поможет не переедать, перейти на правильное питание, и в итоге похудеть.
Не забывайте про воду
Избавление от лишних килограммов в некоторой степени зависит от того, сколько вы пьете воды. Чем больше вы ее употребляете – тем больше ускоряется процесс метаболизма в организме и снижается аппетит. А если пить воду теплой – сжигаются дополнительные калории.
По утверждению диетологов, увеличение употребления воды помогает сбросить за год около двух килограммов лишнего веса.
Принимайте солнечные ванны
По утрам открывайте шторы, чтобы солнечный свет проник в комнату. Солнечный лучик – это витамин D, который помогает организму контролировать вес.
Если работа находится недалеко от вашего дома – пройдитесь на работу пешком, наслаждаясь солнечными лучами. Десять – пятнадцать минут ходьбы достаточно для того, чтобы вы начали быстрее сбрасывать лишние килограммы.
Сделайте зарядку
Легкие физические упражнения, сделанные по утрам, позволяют контролировать уровень сахара в крови в течение всего дня. При помощи зарядки вы избавите себя от внезапно нахлынувшего чувства голода. Но особенно полезна утренняя зарядка людям, болеющим сахарным диабетом.
Высыпайтесь
Если вы не будете высыпаться, и сон ваш будет прерывистым и тревожным, вы не похудеете. Только здоровый 8-часовый сон, причем – в одно и то же время, — будет способствовать похудению. Тут «арифметика» очень простая: проснувшись посреди ночи – вас потянет на «жор», захочется чего – нибудь вкусного, или сладкого. А отсюда и лишние килограммы.
Ходите пешком
Старайтесь больше ходить пешком. Откажитесь от поездок на общественном транспорте, либо на личном авто. Если вы не можете отказаться от своих привилегий каждый день — , то совершайте прогулки хотя бы пару раз в неделю. Таким образом вы избавитесь от лишних калорий, подарите телу небольшую физическую нагрузку и подышите свежим воздухом. Сплошные плюсы!
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Какие это привычки, которые стоит взять на вооружение, чтобы похудеть?
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