Новые скидки в Каталоге: геймерские кресла, стеклоочистители, часы и колонки для тусовок
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Источник материала:
Onliner
Собрали новые интересные товары, на которые сейчас снижена цена в Каталоге. Например, 20% сбросили на геймерские кресла со множеством регулировок и тканевым или кожаным покрытием. Довольно много еще снизили на наручные часы от топовых брендов. А для тех, кто планирует тусовки на природе, есть мощная беспроводная колонка Sven, которую отдают в Каталоге со скидкой 31%.
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Собрали новые интересные товары, на которые сейчас снижена цена в Каталоге. Например, 20% сбросили на геймерские кресла со множеством регулировок и тканевым или...
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