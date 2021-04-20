Новые скидки в Каталоге: геймерские кресла, стеклоочистители, часы и колонки для тусовок

Источник материала: Onliner

Собрали новые интересные товары, на которые сейчас снижена цена в Каталоге. Например, 20% сбросили на геймерские кресла со множеством регулировок и тканевым или кожаным покрытием. Довольно много еще снизили на наручные часы от топовых брендов. А для тех, кто планирует тусовки на природе, есть мощная беспроводная колонка Sven, которую отдают в Каталоге со скидкой 31%.











SVEN PS-600 на фото в центре























































































