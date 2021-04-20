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Новые скидки в Каталоге: геймерские кресла, стеклоочистители, часы и колонки для тусовок

20.04.2021 18:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Собрали новые интересные товары, на которые сейчас снижена цена в Каталоге. Например, 20% сбросили на геймерские кресла со множеством регулировок и тканевым или кожаным покрытием. Довольно много еще снизили на наручные часы от топовых брендов. А для тех, кто планирует тусовки на природе, есть мощная беспроводная колонка Sven, которую отдают в Каталоге со скидкой 31%.

Максимум комфорта для долгих игровых сессий и для работы — геймерские кресла Evolution от 576 р. (скидка 20%)


Кресло Evolution Omega (черный/оранжевый)
игровое, механизм мультиблок, максимальная нагрузка 150 кг
–20%616 р.
20 предложений
Кресло Evolution Racer M (черный/красный)
игровое, механизм мультиблок, максимальная нагрузка 150 кг
–20%592 р.
20 предложений
Кресло Evolution Racer (черный/красный)
игровое, механизм мультиблок, максимальная нагрузка 150 кг
–20%576 р.
13 предложений
Сравнить эти товары →
Все геймерские кресла Evolution в Каталоге

Долой плохую связь и помехи. Обновите домашний Wi-Fi современным роутером — Keenetic Giga SE за 269 р. (скидка 27%)


Wi-Fi роутер Keenetic Giga SE KN-2410
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 1300 Mbps, 802.1X, 5xGigabit LAN, 1xWAN, 2xUSB
–27%269 р.
22 предложения

Громкий звук, подсветка и много источников — беспроводная колонка Sven за 179 р. 259,5 р.

Новые скидки в Каталоге: геймерские кресла, стеклоочистители, часы и колонки для тусовок
SVEN PS-600 на фото в центре
Беспроводная колонка SVEN PS-600
13 отзывов
50 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth, AUX, FM, USB-flash, картридер
–31%179 р.
33 предложения
Все колонки на скидке в Каталоге

Экономим время на весенней уборке. Стеклоочиститель Bosch в комплекте с пульверизатором — за 148 р.


Стеклоочиститель Bosch GlassVAC Solo Plus
4 отзыва
для мытья окон, пылесборник: контейнер, потребление: 15 Вт, без регулировки мощности
–12%148 р.
35 предложений

Стеклоочиститель Jimmy для больших окон, зеркал и плитки — за 95 р.


Стеклоочиститель Jimmy VW302
1 отзыв
для мытья окон, пылесборник: контейнер, потребление: 18 Вт, без регулировки мощности, шум 70 дБ
–17%95,00 р.
36 предложений

Хит продаж в Каталоге. Электрочайник Scarlett из нержавеющей стали — за 18,7 р. (скидка 30%)


Электрочайник Scarlett SC-EK21S29
1 отзыв
1800 Вт, объем 1.8 л, цвет нержавеющая сталь/черный
–30%18,70 р.
23 предложения

Автомобильный держатель 70mai с беспроводной зарядкой — за 49 р. 60 р.


70mai Wireless Car Charger Mount PB01
2 отзыва
монолитная конструкция, крепление устройства: зажим, установка в вентрешетку, зарядка
–18%49,00 р.
7 предложений

Премиальные наушники Bang & Olufsen Beoplay E8 3-го поколения — 889 р. 1199 р. (скидка 26%)


Наушники Bang & Olufsen Beoplay E8 (зеленый, 3 поколение)
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.1, 20-20000 Гц, время работы 7 ч
–26%889 р.
4 предложения
Наушники Bang & Olufsen Beoplay E8 (розовый, 3 поколение)
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.1, 20-20000 Гц, время работы 7 ч
–26%889 р.
9 предложений
Наушники Bang & Olufsen Beoplay E8 (серый, 3 поколение)
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.1, 20-20000 Гц, время работы 7 ч
–26%889 р.
14 предложений

Беспроводные наушники Sven со складным оголовьем — 44,9 р. 59,9 р. (скидка 25%)

Наушники SVEN AP-B650MV
2 отзыва
беспроводные наушники с микрофоном, накладные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, складное оголовье, время работы 8 ч, кабель 1 м
–25%44,90 р.
18 предложений

Погружной блендер Braun с измельчителем и 11 скоростями работы — 139 р. 177,03 р.


Погружной блендер Braun MQ 3135 Sauce
2 отзыва
750 Вт, 11 скоростей, многоступенчатая регулировка скорости
–21%139 р.
35 предложений

Эффектный и полезный аксессуар для бара — электроштопор Circle Joy за 43 р. (скидка 19%)


Электроштопор Circle Joy CJ-EKPQ01
1 отзыв
электроштопор, сталь, питание от батареек
–19%43,00 р.
6 предложений

Вместительная трекинговая палатка с тамбуром и двумя входами — 299,5 р. 349 р.


Треккинговая палатка GOLDEN SHARK Next 3
7 отзывов
треккинговая, весна/лето/осень, 3-местная, 2 входа, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 370x220x130 см
–14%300 р.
5 предложений

Медицинский прибор для измерения уровня кислорода в крови — пульсоксиметр Beurer PO 30 за 151,3 р. 188 р.


Пульсоксиметр Beurer PO 30
7 отзывов
пульсоксиметр, с дисплеем, влагозащищенный корпус
–20%152 р.
5 предложений

Фирменный недорогой городской рюкзак Lenovo с отделением для ноутбука — 37,66 р.


Рюкзак Lenovo Casual B210 GX40Q17225
8 отзывов
городской, унисекс; 1 отделение
–16%37,66 р.
16 предложений

Стильный городской рюкзак — Vokladki Узор за 39 р. 49,21 р.


Рюкзак Vokladki Узор
4 отзыва
городской, унисекс; 1 отделение
–21%39,00 р.
4 предложения

Один из самых дешевых ноутбуков в Каталоге — Prestigio Smartbook за 799 р. в комплекте с чехлом (скидка 127 р.)


Ноутбук Prestigio Smartbook 141 C5 PSB141C05CGP_MG_CIS
1 отзыв
14.1" 1366 x 768 TN+Film, 60 Гц, несенсорный, Intel Celeron N3350 1100 МГц, 4 ГБ, eMMC 64 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10 Pro, цвет крышки серебристый
–14%799 р.
13 предложений

Рожковая кофеварка Vitek со встроенным капучинатором — 410 р. (скидка 18%) 

Рожковая помповая кофеварка Vitek VT-1514 BK
120 отзывов
рожковая помповая кофеварка, 1300 Вт, корпус металл/пластик, капучинатор автоматический, используемый кофе: молотый, цвет серебристый/черный
–18%410 р.
4 предложения

Ручной отпариватель Xiaomi — 82 р. (скидка 30%) 117 р.


Отпариватель Xiaomi Handheld Ironing Machine MJGTJ01LF
отпариватель, ручной, 1200 Вт, резервуар: 0.16 л
–30%82,00 р.
12 предложений

Android и голосовое управление. ТВ-приставка Xiaomi в виде небольшого стика — 103 р. (скидка 16%).


Смарт-приставка Xiaomi Mi TV Stick FHD (международная версия)
33 отзыва
Smart TV, Wi-Fi, 1080p
–18%100,00 р.
36 предложений

Игровой домик BibaLina Дом-раскраска — 45 р. (скидка 19%)


Игровой домик BibaLina Дом-раскраска
1 отзыв
домик, без шариков, размеры: 98×75×110 см
–19%45,00 р.
3 предложения

Классический недорогой городской велосипед Stels с корзиной — 350 р. 438р.


Велосипед Stels Navigator 350 Gent 28 Z010 2020 (серый)
городской, материал рамы: сталь Hi-ten, колеса 28", вилка жесткая, трансмиссия 7 скор., тормоза ободной механический + ободной механический, вес 18.3 кг
–20%350 р.
10 предложений

Скидки на премиумные швейцарские часы Frederique Constant — на большинство 30%


Наручные часы Frederique Constant Classics Index FC-303S5B6
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
–30%1669 р.
1 предложение
Наручные часы Frederique Constant Manufacture Slimline Moonphase FC-705V4S4
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, сапфировое стекло, 30 м, браслет кожаный
–30%6462 р.
1 предложение
Наручные часы Frederique Constant Slimline Heart Beat Automatic FC-312S4S6
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, сапфировое стекло, 30 м, браслет кожаный
–30%3521 р.
1 предложение
Все часы Frederique Constant в Каталоге

Снижена цена на изящные часы Maurice Lacroix — скидка 30%


Наручные часы Maurice Lacroix EL1094-PVP01-150-1
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 30 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
–30%1604 р.
1 предложение
Наручные часы Maurice Lacroix EL1118-PVP01-112-1
мужские/женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
–30%1401 р.
1 предложение
Наручные часы Maurice Lacroix EL1098-SS001-311-1
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
–30%1726 р.
1 предложение
Еще больше моделей часов Maurice Lacroix

Скидки до 50% на швейцарские часы — Gc Wristwatch в Каталоге


Наручные часы Gc Wristwatch Y53007G7
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 44 мм, минеральное стекло, 100 м, браслет силиконовый
–50%1014 р.
1 предложение
Наручные часы Gc Wristwatch Y05002M1
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 36.5 мм, минеральное стекло, 100 м, браслет металлический
–30%1097 р.
1 предложение
Наручные часы Gc Wristwatch Y44004G1
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 44 мм, минеральное стекло, 100 м, браслет металлический
–30%1001 р.
1 предложение
Все модели часов Gc Wristwatch в Каталоге

Популярные часы Casio со скидками до 50%


Наручные часы Casio LA670WEL-1B
женские, механизм электронный, корпус: пластик, 30.3 мм, пластиковое стекло, браслет кожаный
–50%63,40 р.
1 предложение
Наручные часы Casio G-Shock GAW-100B-1A2
2 отзыва
мужские, механизм кварцевый с солнечной батареей, корпус: пластик, 52.5 мм, минеральное стекло, 200 м, браслет пластиковый
–29%324 р.
4 предложения
Наручные часы Casio Edifice EFV-110D-7A
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 37.8 мм, минеральное стекло, 100 м, браслет металлический
–31%206 р.
4 предложения
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Все часы Casio со скидкой в Каталоге

Простой вариант ужина или обеда — Domino's со скидкой 25%


Пицца Domino's Ветчина и грибы (классика, 36 см)
27 отзывов
Шампиньоны, Ветчина, Сыр моцарелла, Томатный соус Domino's; вес 935 г
–25%14,99 р.
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Пицца Domino's Пепперони (классика, 36 см)
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Сыр моцарелла, Томатный соус Domino's, Пепперони; вес 835 г
–25%14,99 р.
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Пицца Domino's Доминос Фирменная (классика, 30 см)
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Пармезан, Курица, Буженина, Лук, Томатный соус Domino's, Бекон, Сладкий перец, Томаты, Сыр моцарелла, Телятина, Шампиньоны; вес 785 г
–25%20,24 р.
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Новые скидки в Каталоге: геймерские кресла, стеклоочистители, часы и колонки для тусовок

 
 
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