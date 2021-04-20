Тихановская просит ЕС отменить визы для белорусов









"В своем обращении к Парламентской ассамблее Евронест Тихановская призвала упростить визовый режим для белорусов и обсудить возможность безвизового въезда в ЕС, также участия Беларуси в европейских программах обмена Erasmus Plus и Horizon Europe. Она заявила о важности запуска Евросоюзом всеобъемлющего плана экономической помощи Беларуси", - сообщает пресс-служба Тихановской.





пишет belmarket.by. Тихановская также отметила необходимость незамедлительного прекращения насилия, освобождения и реабилитации всех политзаключенных, а также мирного решения кризиса в Беларуси через переговоры и проведение свободных выборов,belmarket.by.





"Она призвала страны ЕС стать посредниками в диалоге между режимом и народом, стать гарантами обязательств для сторон", - сказано в сообщении.