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Лукашенко вошел в топ-10 руководителей мира, которые дольше всех остаются у власти
Источник материала: Партизан
Смерть президента Чада Идриса Дебби позволила Александру Лукашенко попасть в мировой топ-10 немонархических руководителей стран по продолжительности пребывания у власти.
В перерыве между переговорами Лукашенко и Путин играли в хоккей. Фото Mikhail Klimentyev/Kremlin
68-летний Идрис Дебби, погибший 20 апреля, руководил Республикой Чад с декабря 1990 года. В списке глав стран,
На первой позиции в рейтинге находится Поль Бийя – 88-летний президент Камеруна. Своей страной он правит с 30 июня 1975 года.
Серебро у президента Экваториальной Гвинеи Теодора Объянги. Свой пост он занял 30 августа 1979 года.
Третье место занимает Али Хаменеи, возглавивший Иран 13 октября 1981 года. Сначала 82-летний политик был президентом страны, а затем стал верховным лидером.
В топ-10 также вошли президент Республики Конго Дени Сасу Нгуэса (правит 37 лет), премьер-министр Камбоджи Хун Сен (36 лет у власти), президент Уганды Йоуэри Мусевени (35 лет), фактический верховный правитель Казахстана Нурсултан Назарбаев (29 лет, до того руководил еще Казахской ССР), президент Таджикистана Эмомали Рахмон (28 лет) и президент Эритреи Исаяс Афеверки (почти 28 лет).
Замыкает топ-10 списка Александр Лукашенко, который впервые заступил на президентский пост 20 июля 1994 года – почти 26 лет и 273 дня назад.
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Смерть президента Чада Идриса Дебби позволила Александру Лукашенко попасть в мировой топ-10 немонархических руководителей стран по продолжительности пребывания...
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