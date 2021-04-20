|
Во Франции хотят принять закон, позволяющий обменять авто на велосипед
Источник материала: Партизан
Правительство Франции собирается предложить автовладельцам возможность обменять автомобиль на более экологичный вид транспорта.
Фото из открытых интернет-источников
Планируется, что желающие произвести такой обмен получат от правительства 2500 евро на покупку электрического велосипеда,
Французские власти работают над законом,
Изначально закон не содержал решений, касающихся велосипедов, но включение поправки было признано экологическими организациями «реальным прогрессом». «Впервые было признано, что решение заключается не в том, чтобы сделать автомобили более экологичными, а просто в сокращении их количества», – сказал представитель объединения велосипедистов Оливье Шнайдер.
Европейские организации велосипедистов призвали власти Евросоюза увеличить финансирование для развития велосипедной инфраструктуры, а также финансово поддержать приобретение оборудования и развития системы проката велосипедов. Благодаря правительственным и европейским субсидиям, в прошлом году на это был потрачен 1 млрд евро.
Одна из последних идей французских властей по сокращению выбросов от транспорта уже воплощена в жизнь. Депутаты парламента проголосовали за отмену внутренних авиарейсов по маршрутам, которые можно преодолеть поездом менее чем за 2,5 часа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Франции собирается предложить автовладельцам возможность обменять автомобиль на более экологичный вид транспорта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)