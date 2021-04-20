Во Франции хотят принять закон, позволяющий обменять авто на велосипед

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сообщает портал BikeBiz. Планируется, что желающие произвести такой обмен получат от правительства 2500 евро на покупку электрического велосипеда,портал BikeBiz.





пишет 1prof.by, по которому граждане страны смогут сдать свою старую машину и взамен получить грант в размере 2500 евро на покупку электровелосипеда. Первоначально проект был принят Национальным собранием как поправка к климатическому закону, над которым работает правительство. Цель – сократить внутренние выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Французские власти работают над законом,1prof.by, по которому граждане страны смогут сдать свою старую машину и взамен получить грант в размере 2500 евро на покупку электровелосипеда. Первоначально проект был принят Национальным собранием как поправка к климатическому закону, над которым работает правительство. Цель – сократить внутренние выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.









Изначально закон не содержал решений, касающихся велосипедов, но включение поправки было признано экологическими организациями «реальным прогрессом». «Впервые было признано, что решение заключается не в том, чтобы сделать автомобили более экологичными, а просто в сокращении их количества», – сказал представитель объединения велосипедистов Оливье Шнайдер.





Европейские организации велосипедистов призвали власти Евросоюза увеличить финансирование для развития велосипедной инфраструктуры, а также финансово поддержать приобретение оборудования и развития системы проката велосипедов. Благодаря правительственным и европейским субсидиям, в прошлом году на это был потрачен 1 млрд евро.





Одна из последних идей французских властей по сокращению выбросов от транспорта уже воплощена в жизнь. Депутаты парламента проголосовали за отмену внутренних авиарейсов по маршрутам, которые можно преодолеть поездом менее чем за 2,5 часа.







