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"Украинские националисты" и "переворот в Беларуси" - есть ли связь?
Источник материала: Партизан
Напряжение на украинско-российской границе возрастает ежедневно, и вопрос о возможном вовлечении в это противостояние Беларуси как главного военного союзника России остаётся открытым.
Особенно на фоне непрекращающихся обвинений Украины со стороны официального Минска в попытках тем или иным образом повлиять на ситуацию в Беларуси. То к нам прорывается джип с оружием, то это оружие в Беларусь чуть ли не вагонами переправляют, а то какие-то "украинские националисты" планируют принять участие в военном перевороте в нашей стране.
Кто или что стоит за созданием из Украины образа врага? Втянут ли Беларусь в российско-украинское противостояние? Как на отношениях Минска и Киева отразится дело о "попытке захвата власти"? На вопросы
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Напряжение на украинско-российской границе возрастает ежедневно, и вопрос о возможном вовлечении в это противостояние Беларуси как главного военного союзника...
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