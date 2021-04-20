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"Украинские националисты" и "переворот в Беларуси" - есть ли связь?

20.04.2021 19:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напряжение на украинско-российской границе возрастает ежедневно, и вопрос о возможном вовлечении в это противостояние Беларуси как главного военного союзника России остаётся открытым.

Особенно на фоне непрекращающихся обвинений Украины со стороны официального Минска в попытках тем или иным образом повлиять на ситуацию в Беларуси. То к нам прорывается джип с оружием, то это оружие в Беларусь чуть ли не вагонами переправляют, а то какие-то "украинские националисты" планируют принять участие в военном перевороте в нашей стране.

Кто или что стоит за созданием из Украины образа врага? Втянут ли Беларусь в российско-украинское противостояние? Как на отношениях Минска и Киева отразится дело о "попытке захвата власти"? На вопросы Еврорадио отвечает аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.
 
Теги: Минск
 
 
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Напряжение на украинско-российской границе возрастает ежедневно, и вопрос о возможном вовлечении в это противостояние Беларуси как главного военного союзника...
 
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