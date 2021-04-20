Правозащитники признали трех новых политзаключенных

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитное сообщество требует немедленно освободить Кирилла Казея, Юрия Сергея, Алексея Поведайло, об этом говорится в совместном заявлении .





31 марта 2021-го Кирилл Козей и Юрий Сергей судом Заводского района были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 339, ч. 3 ст. 295 УК и осуждены к лишению свободы сроком на 7 и 6 лет соответственно.

По данным мониторинга правозащитников, мера пресечения в отношении обвиняемых была необоснованно избрана в виде заключения под стражу.

Этому предшествовали грубые процессуальные нарушения, в результате которых обвиняемые были помещены в СИЗО только на 17-й день после фактического задержания.

Кроме того, обвиняемый Казей сообщил, что принуждался к признанию вины и самооговору под пытками.

4 февраля 2021-го Алексей Поведайло судом Барановичского района был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 295-3 УК, и приговорен к двум годам лишения свободы.

По состоянию на 20 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными 357 человек.