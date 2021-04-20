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Беларусь - самая опасная страна для журналистов в Европе
Источник материала: Партизан
Беларусь опустилась в рейтинге "Репортеров без границ" за год на пять строчек и находится сейчас на 158-м месте из 180.
"Репортеры без границ" опубликовали ежегодный мировой рейтинг свободы СМИ. Беларусь опустилась в рейтинге на 158 место из 180. Среди европейский стран у нее худший показатель.
"После спорных президентских выборов 9 августа режим Александра Лукашенко попытался помешать независимому освещению ситуации в стране при помощи брутального насилия и массивных репрессий", - указывается в докладе организации,
После президентских выборов доступ к десяткам независимых новостных сайтов оказался заблокирован. По данным инициативы KeepItOn, выступающей за свободу интернета в мире, с августа по декабрь 2020 года доступ к интернету в Беларуси был блокирован в общей сложности на протяжении 121 дня.
Украина занимает сейчас 97-е место в мире по уровню свободы прессы, Россия - 150-е.
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Беларусь опустилась в рейтинге "Репортеров без границ" за год на пять строчек и находится сейчас на 158-м месте из 180.
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