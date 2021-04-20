Белорусы жалуются на задержку пенсий и пособий. В Минтруда пояснили, в чем дело

Позже, чем обычно, в этом месяце получили деньги мамы, которые воспитывают детей-инвалидов и люди с инвалидностью.





рассказывает читательница TUT.BY. — Крайний срок всех выплат — 20 число месяца. До Нового года платили всегда раньше — 16−17. Уже несколько месяцев как стали платить в последние дни. Пенсия и пособие по уходу в этом месяце пока не пришли на карточку. Надеюсь, переведут сегодня. А последнее пособие, то, что отдельным категориям граждан, пришло вчера. Это притом что первые два пособия мне платит — У меня ребенок с инвалидностью. Я получаю три вида выплат — пенсию на ребенка, пособие по уходу плюс доплата от Минского горисполкома и пособие отдельным категориям граждан, то есть семьям, имеющим ребенка с инвалидностью до 18 лет, —читательница TUT.BY. — Крайний срок всех выплат — 20 число месяца. До Нового года платили всегда раньше — 16−17. Уже несколько месяцев как стали платить в последние дни. Пенсия и пособие по уходу в этом месяце пока не пришли на карточку. Надеюсь, переведут сегодня. А последнее пособие, то, что отдельным категориям граждан, пришло вчера. Это притом что первые два пособия мне платит Минск , так как у ребенка минская прописка, а последнее платит Бобруйск, потому что я там прописана.





— Я получаю пенсию по инвалидности 3 группы. В этом месяце ее до сих пор нет, хотя обычно 17 числа приходит на карту, — сообщил нам еще один читатель.





Также на задержку выплат жалуются и пенсионеры.





— Моя мама рассчитывала получить пенсию еще в конце прошлой недели, но деньги пришли только вчера вечером. Понимаю, что фиксированной даты получения нет и все в рамках закона, но обычно деньги приходят не 19 числа, а на несколько дней раньше, — рассказывает минчанка Марина. — Пособие по уходу за ребенком получаю 17−18 числа обычно. А в этот раз еще до сих пор не получила. Обещают дать сегодня вечером или завтра.





Подобных сообщений за сегодня нам поступило около 30.





Минтруда: «Дата выплаты устанавливается при назначении пенсии и может быть скорректирована»





Ситуацию прокомментировало Минтруда и соцзащиты.





«Пенсии ежемесячно выплачиваются в период с 5 по 26 число включительно. Для выплаты пенсии каждому пенсионеру установлена конкретная дата, когда пенсия должна быть выплачена обязательно. Дата выплаты устанавливается при назначении пенсии и может быть скорректирована при изменении способа выплаты пенсии — через организации почтовой связи, банковские учреждения и организации по доставке пенсий.





Для обеспечения выплаты пенсий в установленные сроки финансирование их выплаты осуществляется заблаговременно. Для выплаты пенсии через банки средства перечисляются, как правило, за два дня. После поступления средств в банк они зачисляются на счет пенсионера и становятся доступными к получению. Вместе с тем этот порядок не меняет установленную пенсионеру дату выплаты пенсии — срок, не позднее которого пенсия должна быть выплачена обязательно», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.





Там также сказано, что многие пенсионеры ошибочно полагают, что день зачисления средств на их счет является установленной для них датой выплаты пенсии. Зачастую именно это обстоятельство является причиной недоразумений и соответствующих сообщений.





«Так, 20 апреля в отдельных телеграм-каналах появилась информация о нарушении сроков выплаты пенсий. Установленная дата выплаты данным пенсионерам — 21 число каждого месяца. С учетом упреждающего финансирования средства на счет в банке зачислялись и были доступны заранее, как правило, за два дня, а в отдельных месяцах еще и в более ранние сроки с учетом выходных и праздничных дней. В апреле средства для обеспечения выплаты пенсии 21 числа отдельным пенсионерам были перечислены в банки 20 числа, то есть за день до установленной даты выплаты пенсии, что вызвало их негативную реакцию. Вместе с тем сроки выплаты пенсии не нарушены», подчеркивает Минтруда.





В ведомстве отмечают, что решение об изменении сроков выплаты пенсий не принималось. Пенсии выплачиваются и будут выплачиваться своевременно, не позднее даты выплаты пенсии, установленной конкретному пенсионеру. Информацию об установленной дате выплаты пенсии можно уточнить в управлении социальной защиты по месту жительства.



