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Обновленный седан Lexus ES получил ряд улучшений и новый мотор

20.04.2021 19:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нынешнее поколение бизнес-седана Lexus ES дебютировало три года назад в Пекине, а теперь в другом китайском мегаполисе — Шанхае, где сейчас проходит первый в этом году международный автосалон — представлена обновленная версия модели.


Из особенностей рестайлинга — обновленный узор веретенообразной решетки радиатора, новые цвета кузова и 17- и 18-дюймовые диски, а также фары с тройными светодиодными линзами.


При этом у самых богатых версий ES появилась система адаптивного управления дальним светом BladeScan Type AHS, в которой свет от LED-элементов попадает на две зеркальные пластины, вращающиеся с высокой скоростью, а от них — на линзу. Подача света контролируется с помощью синхронизации вращения пластин и включения/выключения светодиодов. Тем самым улучшается подсветка обочин, пешеходов и дорожных знаков, также автоматика отключает дальний свет, не ослепляя водителей встречных автомобилей.


Мультимедиа-система в салоне ES теперь без сенсорной панели управления на центральном тоннеле — она наконец-то получила тачскрин (8- или 12,3-дюймовый в зависимости от комплектации), который расположен ближе и под большим углом к водителю. Доступны новые варианты отделки, в частности, интерьерные вставки из древесины орехового дерева.


Разработчики обещают улучшенный ездовой комфорт благодаря откалиброванным амортизаторам, уменьшающим вертикальное раскачивание. Увеличена жесткость распорок задней подвески, а ES в исполнении F Sport обзавелся модернизированной адаптивной подвеской. Также седан получил модернизированный комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+.


С обновлением ES получил новый двухлитровый двигатель мощностью 150 л.с. (крутящий момент равен 206 Нм) с увеличенной степенью сжатия, регулировкой фаз и комбинированным впрыском. Мотор работает в паре с вариатором Direct Shift CVT с «механической» первой и задней передачей. Остальные силовые установки седана (бензиновые моторы 2.5 и 3.5 мощностью от 200 до 302 л.с. и 218-сильный «гибрид») остались прежними.


Продажи обновленного седана ES начнутся осенью текущего года.

 
 
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В Шанхае, где сейчас проходит первый в этом году международный автосалон, представлена обновленная версия модели Lexus ES.
 
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