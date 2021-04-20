Таксист уснул за рулем и протаранил светофор в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Ночью 20 апреля водитель такси на проспекте Независимости в Минске уснул за рулем и врезался в светофор. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел около полуночи. Водитель KIA 2000 года рождения двигался по пр. Независимости со стороны ул. Руссиянова в направлении ул. Рогачевской. В определенный момент он наехал на островок безопасности, после чего авто отбросило в светофор и дорожные знаки.

Позже, в ходе разбирательства, выяснилось, что водитель уснул за рулем авто. При этом в момент аварии в авто находилась пассажирка 1994 года рождения. Ни водитель, ни его пассажирка в результате ДТП не пострадали. Само авто получило механические повреждения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram