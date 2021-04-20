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Таксист уснул за рулем и протаранил светофор в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Ночью 20 апреля водитель такси на проспекте Независимости в Минске уснул за рулем и врезался в светофор. Об этом
Согласно предварительным данным, инцидент произошел около полуночи. Водитель KIA 2000 года рождения двигался по пр. Независимости со стороны ул. Руссиянова в направлении ул. Рогачевской. В определенный момент он наехал на островок безопасности, после чего авто отбросило в светофор и дорожные знаки.
Позже, в ходе разбирательства, выяснилось, что водитель уснул за рулем авто. При этом в момент аварии в авто находилась пассажирка 1994 года рождения. Ни водитель, ни его пассажирка в результате ДТП не пострадали. Само авто получило механические повреждения.
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Ночью 20 апреля водитель такси на проспекте Независимости в Минске уснул за рулем и врезался в светофор. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Согласно...
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