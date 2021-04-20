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Telegram-канал «Беларусь головного мозга» признали экстремистским
Источник материала: ОНТ
Суд Железнодорожного района Гомеля признал Telegram-канал «Беларусь головного мозга» экстремистским. Об этом
Основанием для принятия такого решения стало материалы, предоставленные областным управление ГУБОПиК МВД.
Суд пришел к выводу о том, что в сообществе систематически размещались экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих. Участники канала регулярно призывали к уличным протестам и массовым беспорядкам.
Как указывается в сообщении, теперь публикация информации из данного Telegram-канала будет предусматривать административную ответственность и наказание вплоть до ареста.
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Суд Железнодорожного района Гомеля признал Telegram-канал «Беларусь головного мозга» экстремистским. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова....
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