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Telegram-канал «Беларусь головного мозга» признали экстремистским

20.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» признали экстремистским

Суд Железнодорожного района Гомеля признал Telegram-канал «Беларусь головного мозга» экстремистским. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Основанием для принятия такого решения стало материалы, предоставленные областным управление ГУБОПиК МВД.

Суд пришел к выводу о том, что в сообществе систематически размещались экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих. Участники канала регулярно призывали к уличным протестам и массовым беспорядкам.

Как указывается в сообщении, теперь публикация информации из данного Telegram-канала будет предусматривать административную ответственность и наказание вплоть до ареста.

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Теги: Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Гомеля признал Telegram-канал «Беларусь головного мозга» экстремистским. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова....
 
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