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Белорусская федерация футбола подводит итоги прошедшего тура: определены лучшие голы
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация футбола подводит итоги прошедшего тура – определены лучшие голы.
В подборку вошли пять взятий ворот. Среди них забитые головой мячи нападающего брестского «Динамо» Александра Шестюка и полузащитника БАТЭ Станислава Драгуна, точный удар из-за пределов штрафной форварда «Руха» Всеволода Садовского, техничный гол ещё одного игрока брестской команды Дениса Лаптева, дальний результативный прострел нападающего солигорского «Шахтёра» Дембо Дарбо. Лучшее взятие ворот позже определят болельщики.
Фото: БЕЛТА
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Белорусская федерация футбола подводит итоги прошедшего тура – определены лучшие голы. В подборку вошли пять взятий ворот. Среди них забитые головой мячи...
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