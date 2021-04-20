Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола подводит итоги прошедшего тура – определены лучшие голы.

В подборку вошли пять взятий ворот. Среди них забитые головой мячи нападающего брестского «Динамо» Александра Шестюка и полузащитника БАТЭ Станислава Драгуна, точный удар из-за пределов штрафной форварда «Руха» Всеволода Садовского, техничный гол ещё одного игрока брестской команды Дениса Лаптева, дальний результативный прострел нападающего солигорского «Шахтёра» Дембо Дарбо. Лучшее взятие ворот позже определят болельщики.

Фото: БЕЛТА

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